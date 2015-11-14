Открытый чемпионат Беларуси в сольных композициях кикбоксинга прошел в Минске

Новости Беларуси. Восточные единоборства – это не обязательно противостояние двух бойцов. Открытый чемпионат Беларуси в сольных композициях кикбоксинга – явное тому доказательство. Тут цель спортсмена поразить не противника точным ударом, а жюри – качественно выполненной программой.

Помимо белорусов за призы турнира боролись россияне. На соревнованиях были представлены бойцы различных возрастов. Самому младшему участнику было всего 6 лет. Но помимо малышей тут присутствовали и более опытные спортсмены, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Михаил Степанов, главный тренер сборной Беларуси по восточным видам единоборств:

Здесь собралось более 60 участников, они показывают раздел кикбиксинга в сольных композициях с оружием, без оружия, в мягком стиле, в жестком. Самый младший участник у нас 2009 года. Старший тренер команды все больше и больше собирает в этот вид спорта детей, которые приходят, с удовольствием занимаются. Не всем выступать в ринговых дисциплинах. Некоторым нравится выступать и на татами, под музыку, показывать красивый стиль кикбоксинга в сольных композициях.

Эти соревнования – последний этап подготовки национальной команды к первенству мира в Ирландии, который состоится уже в конце ноября. А для тех спортсменов, кому поездка на планетарный форум пока не светит, внутренний чемпионат – это шанс обратить на себя внимание и продемонстрировать всем свои способности.