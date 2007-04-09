Мини-футбол: минский Дорожник снял с себя чемпионские полномочия

21-ый тур Чемпионата Беларуси по мини-футболу оказался примечателен тем, что минский Дорожник сложил с себя чемпионские полномочия.

Теперь подопечные Валерия Досько потеряли даже теоретические шансы занять первое место. Удивило и неожиданное фиаско одного из претендентов на "бронзу" гомельского БТЭУ в выездном противостоянии со скромным минским БНТУ.

Игра с БНТУ стала для гомельчан третьей за четыре дня. Столь плотный календарь объясняется тем, что БТЭУ, причем сильнейшим составом, выступает еще и в Чемпионате города. В итоге в Минске один из претендентов на "бронзу" выглядел откровенно уставшим, чем середнячок БНТУ - не преминул воспользоваться.

Гости в этой игре владели территориальным преимуществом, много атаковали, однако в завершающей стадии им откровенно не фартило, да и блестяще действовал вратарь Новойчик. В итоге первый тайм проигран 2:1. Во второй половине встречи минчане провели третий мяч - отличился Пустоход. Гегечкори вновь сократил разницу в счете до минимума. Но спастись гостям не удалось. Не помог и отчаянный штурм с заменой вратаря полевым игроком. Более того, за секунду до конца минчанин Жук поразил пустые ворота и установил окончательный счет - 4:2 в пользу БНТУ.

Борисов-900 (Борисов) - Экономист (Минск) 5:3

Спартак-54 (Минск) - Энергетик (Новолукомль) 5:5

Витебскэнерго (Орша) - БГУФК-Моноракурс (Минск) 7:5

МАПИД (Минск) - Горняк (Солигорск) 8:1

Ипуть (Добруш) - Гранит (Микашевичи) 6:7

БНТУ (Минск) - БТЭУ (Гомель) 4:2

Дорожник (Минск) - ЦКК (Светлогорск) 4:0

Отметим успех Витебскэнерго в противостоянии с БГУФК-Моноракурсом.

В турнирной таблице впереди по-прежнему МАПИД. Причем, для того чтобы оформить первое в истории клуба чемпионство, домостроителям надо победить в трех из пяти оставшихся встреч. А вот прошлогодний обладатель "золота" Дорожник, с титулом официально распрощался. Теперь все помыслы Валерия Досько о бронзовых медалях.

1.МАПИД 21 59

2.Витебскэнерго 21 52

3.Дорожник 21 42

4.БГУФК-Моноракурс 21 40

5.Борисов-900 21 39