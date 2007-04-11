Стал известен соперник сборной Беларуси в play-off Мировой группы Кубка Дэвиса

В плэй-офф Мировой Группы теннисного Кубка Дэвиса сборная Беларуси сыграет с командой Перу.Это стало известно после состоявшейся 11 апреля жеребьёвки. Встреча пройдёт с 21 по 23 сентября на домашних кортах южноамериканской сборной. Лидером перуанской сборной является 74-ая ракетка рейтинга ATP , 27-летний Луис Хорна. Его ровесник Иван Миранда в теннисной табели о рангах имеет 326-ую позицию. Напомним, что Максим Мирный в том же рейтинге ATP нынче 54-ый, Владимир Волчков - только 1294-ый.