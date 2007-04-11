Чемпионат Европы по дзюдо: для белоусов борьба за путевки в Пекин началась успешно

Завершившийся недавно в Белграде Чемпионат Европы по дзюдо привлек к себе повышенное внимание.

Он, кстати, был первым из 12 топ-турниров, на которых проходит завоевание очков и отбор на Олимпиаду. Этот своеобразный квалификационный марафон завершится весной 2008 года. Неплохо начавшая борьбу за путевки в Пекин, национальная команда вернулась домой.

Сергей Шундиков стал "серебряным" призером Чемпионата Европы по дзюдо. В прошлом году у него на континентальном первенстве было "золото", нынче "серебро", но тренеры ни в коем разе не склонны рассматривать этот результат, как свидетельство регресса. Белорусский спортсмен был и остается в элите мирового и европейского дзюдо. Другой призер форума - Константин Семенов, на аналогичном турнире в прошлом году он был пятым, сейчас - третий. Прогресс, как говорится, "на лицо".

Впереди у белорусских дзюдоистов три лицензионных турнира, ближайший из которых уже через две недели в Риме. Так что времени на отдых, пусть и непродолжительный, графиком подготовки не предусмотрено. Уже 11 апреля борцы приступили к активным тренировкам.