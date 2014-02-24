В Плещеницкой школе-училище олимпийского резерва, куда Дарья Домрачева направила 100 млн рублей, подрастают новые олимпийцы

Новости Беларуси. А сейчас о тех, кому еще только предстоит штурмовать спортивный Олимп. Съемочная группа СТВ отправилась в Плещеницкое училище олимпийского резерва, где летом 2013 года олимпийская чемпионка Дарья Домрачева провела несколько дней. Она была впечатлена тем усердием, с которым здесь тренируются ребята.

Анастасия Демидович, ученица Плещеницкой школы-училища олимпийского резерва:

Самое важное в стрельбе – собраться.

В руках этой хрупкой девушки – пятикилограммовая винтовка. Но это не самое тяжелое. В биатлоне Анастасия всего три года, но уже в резерве Национальной сборной. За высокой скоростью на трассе и меткостью на стрельбище – изнуряющие тренировки. Два раза в день. Плюс к этому регулярные сборы. Как и все она хочет стать такой же как Даша и мечтает об Олимпе, а пока следит за каждым стартом в Сочи.

Анастасия Демидович, ученица Плещеницкой школы-училища олимпийского резерва:

Очень радовались за них, болели. Смотрим на них и так же хочется. Стараемся, конечно, тренируемся.

Плещеницкоое училище олимпийского резерва – признанная кузница спортивных кадров. Биатлону здесь особое место. Сейчас в команде – 39 учащихся. Кстати, конкурс среди поступающих не меньший, чем в самый престижный вуз: 15 человек на место, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для подготовки будущих олимпийцев есть все условия, а теперь и бонус от Дарьи Домрачевой – 100 миллионов рублей. Олимпийский выбор сделан. Уже известно: эти деньги пойдут на спортивный инвентарь. Впрочем, главную мотивацию в денежный эквивалент переведешь едва ли. Триумф Дарьи Домрачевой поможет зажечь, уверен тренер, не одну звезду.

Александр Чапковский, тренер по биатлону Плещеницкой школы-училища олимпийского резерва:

У нас дети занимаются все перспективные. Через 8 лет подойдут поближе к Даше. И, дай Бог, они составят ей огромную помощь.

Вся история училища собрана в одном месте. Среди экспонатов – фотография Людмилы Калинчик. Выпускница училища и участница Олимпиады в Сочи. Вот автографа Дарьи Домрачевой в копилке музея пока не нет. Впрочем, все впереди.

Наталья Ульянова, заместитель директора Плещеницкой школы-училища олимпийского резерва:

Мое было мнение: после первой медали Героя давать. А после трех, конечно же, она заслуживает звания Героя страны. Она настоящий герой. Потому что такого успеха, наверное, в мире нет.