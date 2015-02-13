В первый день Открытого чемпионата Беларуси по самбо отечественные спортсмены завоевали 3 медали

Новости Беларуси. Минск на несколько дней превратился в Мекку самбо. Лучшие представители этого вида спорта съехались в нашу столицу, чтобы разыграть награды Открытого чемпионата страны на призы Президента Беларуси.

Популярное соревнование, получившее в 2008 году статус этапа Кубка мира, проходит в минском Дворце спорта в 19 раз. На торжественной церемонии открытия переполненные трибуны тепло приветствовали участников из 20 стран.

К слову, их количество, как и география, растет из года в год. Нынче на турнире дебютировали представители далекой Мексики.

Соревновательную программу открыли женщины. В финале самой легкой весовой категории (до 48 кг) за победу сражались белоруски: титулованная Лейла Абасова и молодая Анфиса Капаева. Сильнее в итоге оказалась боле опытная Абасова.

Лейла Абасова, победительница Открытого чемпионата страны по самбо на призы Президента Беларуси:

Своей финальной встречей я не очень довольна была. Соперница, в принципе, достойная, она тоже чемпионка мира и Европы по молодежи. Наверное, было какие-то напряжение, хотелось бы больше бросков, больше каких-то ярких моментов во встрече. Но, в принципе, довольна, подтвердила свой статус чемпионки.

В состязаниях мужчин первый финал с участием белорусов состоялся в категории до 62 кг. При горячей поддержке родных трибун Иван Анискевич не оставил никаких шансов представителю Таджикистана Хусравову.

Почин земляка поддержали также выигравшие решающие схватки.

Завершится Открытый чемпионат Беларуси по самбо 13 февраля. Финальные схватки начнутся в 15.00.

Вход в столичный Дворец спорта свободный, сообщили в программе «СТВ-Спорт».