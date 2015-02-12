Олег Антоненко: Проблемы белорусского хоккея упираются в детско-юношеские школы

На вопросы ведущего программы «Горячий лед» на СТВ отвечает ассистент главного тренера сборной Беларуси по хоккею Олег Антоненко.

Сборная Беларуси по хоккею провела второй турнир под руководством нового главного тренера. Канадец Дэйв Льюис хоть и обещал в каждую международную паузу варьировать состав ассистентов, на этот раз решил использовать проверенные кадры – Олега Антоненко и Александра Журика. Правда, добавив к ним тренера вратарей Михаэля Ленэра и Крэйга Вудкрофта.

В Дании на этапе евровызова наши парни (а в сборной были собраны молодые игроки из национального чемпионата и два динамовца – Александр Китаров и Дмитрий Мильчаков) провели три матча. Результат получился неоднозначным.

Больше всего разочаровал первый поединок. Ведя против норвежцев со счетом 2:0, белорусы необъяснимо провалились во второй 20-минутке. За восемь минут с небольшим Мильчакоав пропустил четырежды. Исправить ситуацию не удалось – поражение 2:5.

На следующий день белорусы провели поединок с хозяевами льда датчанами. Основное время завершилось вничью, а в овертайме чаша весов склонилась, увы, не в нашу пользу – поражение 1:2.

Подсластить неудачи удалось лишь в заключительный день. Со счетом 2:1 была обыграна Франция. Наша сборная заняла третье место на турнире.

Олег, ваш комментарий к выступлению сборной. Удовлетворены тем уровнем хоккея, который показали парни? Понятно, что это все-таки тренировочные игры были.

Олег Антоненко:

Я начну с того, что хотел бы сказать большое спасибо ребятам, которые собрались на этот сбор и отработали его на 100%. Причем играли не за фамилии, а за герб, который был у них на груди, за нашу страну. И отыграли так, что после окончания турнира, когда тренерский штаб зашел в раздевалку к ребятам, Дэйв сказал: «Я по-настоящему начинаю влюбляться в вашу команду».

Понятно, состав был экспериментальный. Кто-нибудь особенно впечатлил вас, Льюиса?

Олег Антоненко:

Все ребята отдавались на 100%, поэтому кого-то выделять не хотелось бы. Очень здорово. С такой самоотдачей, с таким желанием, которое ребята демонстрировали на этом турнире, это заслуживает уважения.

В матче с норвежцами что-то тренерский штаб намудрил или сами игроки? Потому что, помню, посмотрел, что наши в первом периоде выигрывают 2:0, и решил, что все, порвут.

Олег Антоненко:

Вначале так и было, мы переигрывали и тактически, и физически. И то желание, с которым ребята вышли на игру. Шансов у норвежцев не было. Но в начале второго периода подвела наша старая болезнь. У нас было несколько удалений, которыми норвежцы воспользовались.

В тренерском штабе сборной как распределены обязанности? За что отвечаете вы, за что – Александр Журик. Какие функции выполняли Ленэр и Вудкрофт?

Олег Антоненко:

Саша отвечает за защитников, я – за нападающих. По большинству, на тренировках, в игре все руководит Дэйв. Что касается Ленэра и Вудкрофта, то с первого дня их появления они активно включились в работу, очень много Грэг проводит видеопросмотров, причем не только нашей сборной, но и соперников, также игры НХЛ. Очень много работы проводится вне льда. То же самое могу сказать и про Ленэра. У него уже опыт работы с нашими вратарями есть.

Олег, «Динамо» досрочно обеспечило себе место в плей-офф. Кого бы вы хотели видеть в соперниках «Динамо»?

Олег Антоненко:

Мне трудно сказать, кого я хотел бы. Того соперника, с которым «Динамо» играть легче. Но на данном этапе выбор небольшой. Там «Йокерит» и «Динамо-Москва». Сейчас мы вышли на «Йокерит». Этот клуб очень хороший хоккей показывает в этом году.

Владимир Бережков сказал, что в плей-офф формула «6+1» работать не будет. Ваше личное отношение к этому.

Олег Антоненко:

С позиции сборной, конечно же, я заинтересован в том, чтобы больше игровой практики получали наши белорусы, но, опять же, руководство «Динамо» преследует цели, которые важны клубу. А клубу важны победы, поэтому, видимо, они решили так, что легионеры на самом деле являются лидерами и показывают результативный хоккей.

Олег, как болельщик можете выделить какую-то команду в чемпионате Беларуси? Какая команда роднее?

Олег Антоненко:

Если как болельщик, то, наверное, «Гомель». Во-первых, я там играл некоторое время. Во-вторых, сейчас главный тренер – мой лучший друг, поэтому, конечно же, я болею за «Гомель».

Подрастающая смена – в фокусе внимания. 10 февраля в Федерации прошла рабочая встреча, посвященная развитию детско-юношеского хоккея. Представители школ озвучили насущные проблемы: нехватка льда, недостаток финансирования и экипировки.

Федерация в лице генерального секретаря Ярослава Завгороднего озвучила решение о централизованной закупке и передаче формы и инвентаря спортивным школам по хоккею за счет средств, заработанных во время проведения чемпионата мира в Минске.

Также на встрече акцентировали внимание на еще одном проблемном аспекте – повышении квалификации детских тренеров.

Юрий Файков, начальник отдела развития и детско-юношеского хоккея:

Задача Федерации на данный момент – как можно быстрее поднять квалификацию детских тренеров. Для этого мы уже провели и семинар, кэмп с участием финских специалистов, который охватил много регионов, который показал нам, над чем работать и где мы находимся, то есть уровень наших детских тренеров, детского хоккея. И работаем над программой в различных направлениях. Здесь российский опыт, североамериканский (США, Канада) плюс скандинавский (Швеция, Финляндия).

Олег, мы, в том числе в нашей студии, обсуждаем проблемы белорусского хоккея. Вы согласны, что все упирается в детско-юношеские школы?

Олег Антоненко:

Да, конечно. Ведь нельзя дом построить без хорошего фундамента, основания.

Сейчас есть хорошая инфраструктура – совсем не то, что было во времена вашего детства. Как воспитать такое же поколение, таких же бойцов, как вы, чтобы играли так же?

Олег Антоненко:

Сейчас Федерацией ведется очень большая работа по созданию той программы, которая смогла бы вывести наш хоккей на более высокий уровень. Приглашаются специалисты как из-за рубежа, так и из России. И все понимают, что надо начинать с низов, прямо с набора детей. Для этого нужно больше курсов для детских тренеров. Понятно, что квалифицированных детских тренеров не хватает сейчас, которые имели прямое отношение к хоккею, в том плане, что играли на высоком уровне. Поэтому создаются рабочие группы Федерацией, которые занимаются этим вопросом. И уже приезжали три специалиста, которые предлагали свои программы, но мы будем выбирать лучшую, которая больше подходит для нашего менталитета, для нашей культуры, для нашего детского хоккея.

Как считаете, когда у нас появится такая же боевая команда, как, например, ваша была? Которая может и на Олимпиаду поехать, и удивить там всех. Сколько еще должно пройти времени?

Олег Антоненко:

Так нельзя ответить на этот вопрос – год, два или 10. Чем быстрее заработает программа, чем квалифицированней будут у нас детские тренеры, чем больше ребят будет заниматься, естественно, она заработает быстрее. Но надо время. Должны понимать, что Москва не сразу строилась, так и в хоккее – не может быть сразу результатов, которые выстрелили бы и в юношеской, и в молодежной, и в главной команде.