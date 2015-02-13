Дарья Домрачева стала второй в индивидуальной гонке на 15 км на этапе Кубка мира по биатлону в Норвегии

Новости Норвегии. Женской индивидуальной гонкой на 15 км в норвежском Холменколлене стартовал восьмой этап кубка мира по биатлону, среди участниц которого был и квартет белорусок.

Основные надежды отечественные болельщики традиционно возлагали на Дарью Домрачеву. И, в целом, трехкратная олимпийская чемпионка их оправдала, завоевав «серебро».

При этом в пассиве у Домрачевой всего один промах. Победила же ее основная соперница в борьбе за Большой хрустальный глобус финка Кайса Мякяряйнен, которая впервые в карьере продемонстрировала безупречную стрельбу в этой дисциплине.

Замкнула тройку призеров чешка Вероника Виткова, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Результаты других белорусок таковы: Надежда Скардино – 16, Анастасия Дуборезова – 44, Ирина Кривко – 58.

В эти минуты в Холменколлене проходит мужская индивидуальная гонка на 20 км. На лыжне – наши Юрий Лядов и Владимир Чепелин, а также два Дмитрия – Дюжев и Абашев.