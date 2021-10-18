«Дадим бой однозначно. Я верю в своих девчонок». Как готовится женская сборная по мини-футболу к старту отбора на ЧЕ

Новости Беларуси. Женский чемпионат Европы по мини-футболу пройдет второй раз в истории. Сборная Беларуси полна решимости войти в финал четырех, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Подробности в материале Юлии Силипицкой.

Все эти девушки с большим футбольным прошлым. В силу разных причин они должны были уже распрощаться с бутсами и мячом. Однако сегодня они – лучшие из лучших, но в другом виде спорта. Мини-футбол дал им новый виток в жизни и новые стремления. А молодежь, которая играет в большой футбол, занимается мини в межсезонье. Такая вот непрерывная практика.

Женская Сборная Беларуси по мини-футболу готовится к групповому раунду чемпионата Европы. Придает остринки и тот факт, что турнир впервые пройдет в Минске с 20 по 23 октября во Дворце спорта «Уручье». Белоруски на первом континентальном форуме в 2019 смогли замкнуть топ-10 и теперь, минуя квалификацию, поспорят за единственную путевку группы в финал четырех. Сразиться придется с командами Венгрии, Нидерландов и фаворитками – россиянками. Нашим для победы нужна только тактика, остальное у них есть.

Владимир Игнатик, главный тренер женской сборной Беларуси по мини-футболу:

У них желание огромное. Мы собрались вчера, у нас пять дней на подготовку, но это просто фантастика. Я уже с ними три года назад работал, осталась с того созыва одна девочка только, а остальные все новенькие. Глаза горят, у них желание. Я думаю, что 20-го числа (приглашаем всех в «Уручье») с Венгрией мы дадим бой. Дадим бой однозначно. Я верю в своих девчонок, верю в своих красавиц, верю в своих косичек. С прошлогоднего старта в обойме осталась только Анастасия Харланова, но девушка верит, что мини-футбол под силу женщинам, а у белорусок впереди профессиональное будущее.