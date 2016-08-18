В первом матче раунда плей-офф Лиги Европы БАТЭ проиграл «Астане» 2:0

Новости Беларуси. 18 августа чемпион Беларуси БАТЭ провел первый матч раунда плей-офф лиги Европы. В казахстанской Астане белорусские футболисты встречались с представителями местного одноименного клуба. Встреча получилась жесткой. Так, рассечение получил Александр Глеб, который покинул поле в конце первого тайма. А победы в итоге добились футболисты «Астаны» – 2:0.

Ответный матч, по итогам которого и станет ясно кто получит путевку в еврокубковую осень, пройдет 25 августа на «Борисов-Арене», сообщили в программе «СТВ-Спорт».