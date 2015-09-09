В первом матче 1/8 финала Кубка Беларуси «Минск» одержал победу над «Славией» – 2:1

Новости Беларуси. На фоне международных матчей вторника первая встреча 1/8 финала Кубка Беларуси, в которой выясняли отношения «Минск» и «Славия», осталась почти незамеченной. Меж тем, напряжения в ней было куда больше, чем в борисовском противостоянии сборных Беларуси и Люксембурга.

К перерыву соперники огорчили друг друга по разу: сперва забил Леонид Ковель, а затем равенство восстановил Денис Трапашко. И все же последнее слово в этой игре осталось за «Минском»: Владимир Хващинский в середине второго тайма снова вывел хозяев вперед. 2:1 – скользкое преимущество «горожан» перед ответной игрой, сообщили в программе «СТВ-Спорт».