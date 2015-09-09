Республиканские соревнования среди детей и подростков по футболу «Кожаный мяч» проходят в Горках

Новости Беларуси. Эмоции переполняли болельщиков на стадионе в Горках. Здесь проходят республиканские соревнования среди детей и подростков по футболу «Кожаный мяч». Турнир проводится на призы Президентского спортивного клуба.

Первыми вышли на поле 9 сентября команды Первомайского района Минска и Лепеля Витебской области. Столичные спортсмены победили со счетом 4:0. Позже выступали дружины Лиды, Борисова и Белыничей. Триумфатор соревнований определится в субботу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Ланец, главный судья соренований по футболу «Кожаный мяч» на призы Президентского спортивного клуба:

Среди этих ребят, я думаю, появятся новые Урлуковичи (наши земляки), Пласконный, Тимофей Калачев. Это наше будущее футбола, будет достойная смена нашей сборной.

Георгий Марушкин, игрок команды «Ветразь» Белыничского района Могилевской области:

К этим соревнования мы очень старались. Приехали сюда победить.