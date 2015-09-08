Сергей Хмельков: Лодка-«восьмерка» для академической гребли стоит как хорошая машина – порядка 40 тысяч евро

На вопросы ведущих программы «Неделя спорта» на СТВ отвечает директора РЦОП по гребным видам Сергей Хмельков.

Завершился чемпионат мира по академической гребле во Франции. Довольны или нет результатом?

Сергей Хмельков:

Я хочу сказать, что результаты, в общем-то, удовлетворительные, мы планировали, как это ни странно звучит, 3-4 лицензии завоевать. Завоевали четыре. С учетом того, как все складывалось, в нашей копилке могло бы быть и пять лицензий, но, к сожалению, чуточку не хватило удачи Татьяне Кухте, на которую, может, мы даже рассчитывали больше, чем на других, на то, что она завоюет. Но, я думаю, ничего страшного. Мы не видим какой-то критичности. Я думаю, весной, на доборе, мы доберем то, что нам не хватает, а конкретно лицензию в этом классе лодок.

Как говорится, цыплят по осени считают. Гребцы тоже подводят итоги по осени. Завершился чемпионат мира по Франции. Обычно о его успехах или неуспехах судят по количеству наград. У нас их нет. И так получилось, что это уже второй подряд чемпионат мира, где у нас их нет. Хотя до этого в XXI веке всегда награды были. Так что же случилось?

Сергей Хмельков:

Есть ряд субъективных причин, но есть и объективные факторы, которые на сегодняшний день нас поставили в такие рамки. К сожалению, в какой-то период времени произошел провал в молодежном составе нашей команды. Анализ конкретно этой ситуации мы уже сделали, определили новую структуру, по ней движемся. Как раз молодежный состав, часть молодежи выпала. Как вы знаете, было много разной информации в печатных изданиях: где-то девушки были чем-то недовольны, где-то еще кто-то был недоволен. Было принято решение Федерацией и Министерством спорта пригласить иностранного специалиста главным тренером в команду по академической гребле, которым стал Юрий Васильевич Родионов – титулованный человек и очень известный в мире академической гребли человек. Сегодня мы все начинаем потихонечку приводить в соответствие. Все спортсмены, начиная от юниорского возраста и заканчивая национальной командой, в том числе и тот молодежный состав, который на сегодняшний день есть (живые спортсмены, которые сегодня на что-то претендуют и могут показать какие-то результаты), они все в специфичном составе национальной команды. Поэтому я думаю, что все у нас будет хорошо. Нам нужен просто небольшой переходный период, в котором мы мобилизуем все свои силы. Думаю, еще пару сюрпризов весной мы способны предоставить всей Европе и миру, добрав те лицензии, которых нам не хватает.

А есть желающие, которые хотят заниматься этим видом спорта?

Сергей Хмельков:

Сегодня очень большую работу в этом плане начала проводить Федерация. Как Федерация гребли, которую возглавляет Александр Михайлович Машенский, так и Федерации по видам спорта. Сегодня Федерациями руководят крупные бизнесмены. Я вам хочу сказать, что подход к этим моментам даже ужесточился. То есть сегодня с точки зрения развития бизнеса (с их пониманием) развивается гребля академическая. В прошлом году Федерация Минска провела ничего сверхъестественного не требующую акцию по привлечению детей в спортивные школы. Было размещение простых рекламных плакатиков в метро. Все очень просто: «В академической гребле участвует 95% мышц всего тела». То есть, вроде бы, элементарно. А внизу – школы, которые набирают маленьких деток для занятия греблей. Первым чемпионом по академической гребле стал спортсмен в 10 лет. Это было в 1900 году. Эти моменты в зоне доступности: метро, автобусы. Я вам хочу сказать, что в прошлом году на момент зачисления в спортивные школы был уже конкурс, потому что родители начали таким потоком вести детей своих, и это работает. Сейчас для того, чтобы не потерять этих детей, Федерация очень много внимания уделяет обучению тренеров. На сегодняшний день приглашаются иностранные специалисты, наши лучшие специалисты, проводятся семинары. Причем эти семинары оплачиваются Белорусской федерацией гребли. Мы движемся в этом направлении. И в этом году мы отправили лучших своих перспективных тренеров в Высшую школу тренеров. Это раньше не очень сильно культивировалось. Все хотят развиваться, все идут в одну ногу на сегодняшний день. Какие-то дрязги, которые были присущи в более раннее время, обнулили, мы поговорили со всеми специалистами. Все сегодня понимают, что мы представляем страну, а не какую-то отдельную школу, регион. Мы живем в одном государстве. В принципе, государство уделяет немало внимания развитию спорта. Мы, соответственно, должны эту отдачу государству делать все вместе.

Для того, чтобы дети шли в греблю, им нужен пример, грубо говоря, звезда первой величины. Для белорусской академической гребли таковой долго время была и, наверное, остается наша Екатерина «Великая» Карстен, которая на сей раз в «двойке» взяла очередную лицензию и отобралась на Игры в Рио. По-моему, свои уже шестые.

Сергей Хмельков:

Да, Екатерина Карстен, конечно, это как идол нашей гребли. Понятно, что множество детей равняется на нее. Приглашаем ее на различного рода мероприятия. Я хочу упомянуть Елене Хлопцеву. Это тоже олимпийская чемпионка наша. Поэтому люди, которые рядом с нами, оказывают содействие в популяризации этого вида спорта. Детишкам, поверьте, очень приятно, когда проходит такой человек рядом. И самое главное во всем этом: я смотрю, что дети сегодня раскрепощены, они даже не стесняются сами подходить и разговаривать, общаться, задавать какие-то вопросы. Это тоже радует. И в этом общении, я думаю, передача многолетнего опыта работы для них будет очень драгоценна.

Как говорится, за греблю у нас взялись. Мне кажется, что результат у нас будет. И не только одна Екатерина Карстен. На подходе, наверное, и молодежь. Действительно, такие условия сейчас созданы: и в Заславле, есть у нас очень много других гребных баз.

Сергей Хмельков:

Да, условия на самом деле великолепные. Я хочу сказать, что, побывав во многих местах, где проводятся международные старты, международные соревнования, посмотрев условия, созданные в Европе, в принципе в мире на гребных каналах, нам ни капельки не стыдно за то, что создано у нас. Я вам хочу сказать, что по многим параметрам мы на сегодняшний день даже и по организации, и по качеству проведения соревнований опережаем многие державы, которые не один год, не одно десятилетие принимают у себя международные старты. Мы провели чемпионат Европы по академической гребле среди юниоров на довольно высоком уровне. Может быть, это было и небольшое количество команд, но для нас это был первый шаг, первый урок, который мы с достоинством выдержали. Мы обкатали свою судейскую бригаду, которая в большинстве своем состояла из местных судей. Плюс программисты, электронщики, которые работали с табло, с компьютерами. И мне не стыдно сказать, что сегодня этих людей, белорусских специалистов, готовы приглашать на обслуживание международных стартов. То есть это на самом деле положительный момент. Хочу сказать, что сама база для спортсменов также укомплектована очень достойно: эти и эллинги для хранения лодок, это и гребной бассейн для академической гребли, который позволяет в зимнее время отрабатывать технику гребка, это и тренажерный зал, это и общежитие на 72 места.

А есть варианты привезти в Беларуси соревнования действительно самого высокого масштаба в гребле? Я имею в виду чемпионат мира или Европы.

Сергей Хмельков:

Есть варианты. С учетом того, что мы проводили чемпионат Европы по академической гребле, может быть, затрону немного байдарку и каноэ, мы проводили в Заславле чемпионат Европы среди юниоров, в Бресте – чемпионат мира среди молодежи. Мы провели чемпионат мира по байдарке и каноэ среди студентов. И, в принципе, и одна международная Федерация, и вторая готовы рассматривать наши заявки на проведение этапов Кубка мира, чемпионатов мира. И это сегодня не пустые слова. Это реальная оценка работы нашего оргкомитета по подготовке и проведению международных соревнований.

А насколько дорогой вид спорта академическая гребля? Скажем, сколько стоит сама лодка?

Сергей Хмельков:

Вид спорта, в общем-то, недешевый. Вы задали абсолютно правильный и такой, может быть, немножко больной вопрос. Я вам приведу пример по «восьмерке», самой дорогой лодке, которая не всегда даже, может, доступна для регионов. Эта лодка стоит сегодня как хорошая машина – порядка 40 тысяч евро. Опять же, стоимость весел, стоимость отвода, запчастей. То есть если бы вы увидели в разрезе или по винтикам разложенную любую академическую лодку, то подумали бы, что это разобрали космический корабль. На самом деле, никогда в жизни невозможно было подумать, не увидев своими глазами, что там может быть столько винтиков, столько шурупов. И дети, помимо того, что физически развиваются и участвуют в соревнованиях, становятся в каком-то роде и механиками, и конструкторами. И думают, и сооружают со своими тренерами, какие-то новшества самостоятельно придумывают для того, чтобы качество переросло в количество медалей на пьедесталах всевозможного уровня.

А лодка – собственность Федерации или гребцов.

Сергей Хмельков:

Невзирая на то, что Федерация – это общественное объединение, а мы – государственное учреждение, такого разделения нет – Федерации очень сильно помогают. И то, что я вам говорил ранее, те люди, которые пришли сегодня руководить Федерациями региональными и республиканской, наоборот смотрят, кто чем может помочь для того, чтобы консолидироваться и эту помощь направить в нормальное русло. Я хочу сказать, что сегодня Гродненская федерация купила трейлер для перевозки лодок. Это тоже недешевое удовольствие на Гродненскую область. Минская федерация тоже помогает, приобретая суда и передовая их на баланс, не держа их у себя. И люди занимаются, тренируются. Мы со своей стороны имеет какой-то бюджет, обязаны и обеспечиваем национальные сборные команды по академической гребле. Имеем в наличии гоночные лодки, которые используем сегодня на соревнованиях международного уровня и при подготовке.