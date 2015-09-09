В домашнем мачте отборочного этапа Евро-2016 белорусская футбольная сборная победила Люксембург – 2:0

Новости Беларуси. Два мяча и ноль эмоций. Ничего не решавший отборочный матч Евро-2016 против команды Люксембурга принес белорусской сборной «сухую» победу. Но ни у зрителей, ни у самих футболистов она особой радости не вызвала.

Героем вторничного вечера на «Борисов-Арене» стал Михаил Гордейчук, на счету которого дубль. Хавбек БАТЭ по разу отправил мяч за спину Жонатану Жуберу в каждом из таймов.

Свидетелями этих голов на трибунах стали всего лишь 3,5 тысячи зрителей. Это антирекорд посещаемости официальных поединков сборной.

Александр Хацкевич, главный тренер сборной Беларуси по футболу:

Самое главное, что результат был добыт. Это после игры во Львове выходило на первый план. Сегодня добились результата. И победа, я считаю, была заслуженная.

Тем временем в центральном матче группы «С» (Словакия – Украина) обошлось без забитых мячей. Этот результат позволил словакам сохранить трехочковое преимущество над нашими южными соседями и удержать второе место в секстете.

Сражение в Македонии, где сошлись лидер и аутсайдер группы, закончилось скромной викторией испанцев, которым подсобил хозяйский голкипер Томе Пачовски, сообщили в программе «СТВ-Спорт».