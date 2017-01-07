Рождественский турнир в Минске: команда ОАЭ впервые стала призером соревнований, завоевав бронзу

Новости Беларуси. Каким будет исход финального матча Рождественского хоккейного турнира загадывают многочисленные болельщики. Они уже начинают подтягиваться к «Чижовка-Арене». Здесь 7 января уже определились обладатели третьего места в итоговой таблице.

Сегодня день, когда мы узнаем, кому достанется главный трофей XIII Рождественского турнира. В «Чижовка-Арене» уже состоялся матч за третье место. Бронза досталась сборной ОАЭ, которая впервые стала призером Рождественского международного турнира любителей хоккея на приз Президента Беларуси. Гости из Персидского залива обыграли очень сильного соперника – команду Словакии. Итоговый счет – 4:3. В 2016 году словаки на Рождественском третье место завоевали, а в этом уступили его команде из ОАЭ, которая всего в третий раз участвует в турнире.

На сегодняшний момент им не удавалось выйти на главные поединки. Вообще, на XIII Рождественском выступление хоккеистов из Персидского залива стало большой сенсацией. Это говорит о том, что популярность игры в регионе растет, как и уровень подготовки спортсменов. Происходит это и при помощи белорусских специалистов, а также создания Абу-Дабийского спортивного клуба соревнований на льду.

Омар Аль-Шамси, нападающий хоккейной команды Объединенных Арабских Эмиратов:

С первого дня мы поняли, что уровень организации турнира, уровень команд очень высокий, поэтому мы поняли, что должны нацеливаться именно на бронзу. Шли к этому целенаправленно, смогли победить.

А 7 января вечером узнаем, кому же достанется кубок XIII Рождественского турнира среди любителей хоккея на приз Президента Беларуси. На большой площадке «Чижовка-Арена» скрестят клюшки хоккейная команда Президента Беларуси и сборная Финляндии. Интрига в том, что ровно год назад в таком же составе проходил финал XII Рождественского турнира. Шайб было заброшено немного, сошлись очень сильные соперники. Итоговый счет – 2:1 в пользу белорусов.