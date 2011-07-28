После поражения от «Газианепспора» «Минск» потерпел неудачу и в матче с «Белшиной» в чемпионате Беларуси

«Горожане», видимо, тяжело переживают турецкое поражение. Чем еще объяснить не самую выразительную игру команды Виталия Тараканова. Ведь с «Газиантепспором» «горожане» играли весьма достойно, временами диктуя янычарам свои условия.

Впрочем, гнули свою линию футболисты и в поединке против бобруйской «Белшины». Вот только поклонникам минчан наверняка хотелось не просто доминирования, а голов в исполнении своих любимцев. И, естественно, победы.

Однако «шинники» не дали развернуться хозяевам поля. Плотно прихватывая оппонентов в защите, бобруйчане не забывали остро контратаковать. И вскоре такая тактика принесла успех.

Забили подопечные Александра Седнёва на 27-й минуте, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Розыгрыш стандарта превратил во взятие ворот Дмитрий Ковб. Пока «Минск» приходил в себя, нападающий «Белшины» отличился еще раз, оформив голевой дубль.

С весьма неожиданными цифрами на табло столичного стадиона «Динамо», 2:0 в пользу «Белшины», команды отправились в раздевалку.

После антракта футбол смотрелся еще интереснее. «Минск» сумел сократить свое отставание в счете и вернуть интригу. Красивый, но немного случайный гол забил Роман Василюк – 1:2. Больше счет в матче не менялся.

В итоге, «Белшина» одержала важную и нужную победу – 2:1.