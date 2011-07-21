В Первой лиге чемпионата Беларуси по футболу прошли матчи 13 тура

Несчастливый порядковый номер некоторым командам, действительно, принес неудачу. Однако лидер чемпионата, столичный «Партизан», вопреки суевериям, успешно проследовал по турнирному пути с гордо поднятой головой.

В этом туре подопечные Владимира Курнева гостили в Марьиной-Горке у футбольного клуба «Руденск». Три важных чемпионатных очка достались минчанам, надо сказать, нелегким трудом. Хозяева, уступающие «Партизану» в турнирной таблице сразу 10 строчек, дали бой прошлогоднему участнику первенства страны в Высшей лиге. Практически весь матч футболисты «Руденска» на равных боролись с противником, но класс и мастерство столичной дружины все-таки дали о себе знать.

В концовке первого тайма, когда хозяева мысленно, видимо, были в раздевалочной прохладе, вдали от солнечного зноя, минчане наказали «Руденск» за минутную потерю концентрации. Дальний, но по-бильярдному точный удар Ивана Маевского стал неожиданным для защитных порядков и кипера «Руденска». Так, перед самым антрактом счет стал 1:0 в пользу «Партизана», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

После перерыва у гостей была еще парочка возможностей увеличить свой перевес. Впрочем, столь же осязаемыми были шансы и у «Руденска» восстановить паритет. Ни одной из команд изменить цифры на табло, в итоге, так и не удалось. Скорее всего, особого расстройства от этого ни одни, ни другие не испытали.

«Партизан» сохранил минимальную победу, 1:0, и закрепил лидерство в турнирной таблице. А игрокам «Руденска» утешением может служить то, что в борьбе с сильнейшей на данный момент командой Первой лиги они уступили самую малость. И могут быть довольны добротным футболом, показанным в отчетной встрече.



Еще один представитель столицы в Первой лиге, футбольный клуб «СКВИЧ», в субботнем туре принимал речицкий «Ведрич» и наверняка рассчитывал на полновесное трехочковое пополнение своего актива.

Однако, несмотря на резвое атакующее начало поединка в исполнении минчан, уже на 11-й минуте они оказались в некомфортной роли догоняющих. Складная контратака футболистов «Ведрича» завершилась точным ударом Андрея Литвинчука, который не сумел отразить голкипер гостей Виталий Макавчик. 1:0 – гости повели в счете.

Ошарашенным таким дебютом хозяевам понадобилось некоторое время, чтобы прийти в себя. Ближе к середине первого тайма «СКВИЧ» снова заиграл бодро и активно двинулся на владения вратаря гостей Егора Хаткевича. Страстное желание подопечных Сергея Яромко отыграться осуществилось на 28-й минуте. Авторство симпатичного голевого удара заполучил Дмитрий Калечин. Ничья – 1:1.

Равенство в счете, несмотря на активные атакующие посягательства обеих команд, изменений больше не претерпело. Итоговый дележ очков, по одному на брата, наверняка больше удовлетворил «Ведрич». Команда Александра Бразевича возвращается из непростого минского выезда не с пустыми руками.

А вот Сергею Яромко и его футболистам впору сетовать на потерю столь нужным в гонке за лидерами турнира двух очков.



Помимо столичного «СКВИЧА» очки потеряли у другие преследователи «Партизана». Гол Игоря Чумаченко в компенсированное время матча принес «Городее» ничью в противостоянии с мозырской «Славией». А «Слуцк» сумел обыграть «Клеческ», благодаря чему сумел обойти команду из Клецка в турнирной таблице, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В остальном в клубной табели о рангах Первой лиги – без серьезных изменений. Разве что гомельский «ДСК», благодаря победе над «Химиком», покинул предпоследнюю строчку. Отметим также возросший до трех очков отрыв столичного «Партизана» от мозырской «Славии».