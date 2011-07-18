В первом матче Лиги чемпионов нового сезона ФК БАТЭ неожиданно сыграл вничью в Белфасте с «Линфилдом» – 1:1

Поединок с «Линфилдом» в столице Северной Ирландии стал для белорусского чемпиона столь же мало приятным и тревожным, как и обстановка на улицах Белфаста в эти дни, где не утихают массовые межобщинные беспорядки, причины которых уходят корнями в далекое британское прошлое.

Гости из Борисова наверняка увезли домой и невеселые футбольные впечатления. Команде Виктора Гончаренко не удалось одолеть полупрофессиональную североирландскую дружину, которая еврокубковую квалификацию расценивает, как всего лишь возможность подготовки к национальному чемпионату. Но это, пожалуй, не самое обидное. Необходимый победный результат борисовчане, мы в этом никоим образом не сомневаемся, добудут в ответном матче, который намечен на ближайший вторник.

Огорчило содержание игры «желто-синих», которая вызвала совершенно определенные и, судя по всему, справедливые нарекания со стороны главкома БАТЭ.

По ходу матча флагман белорусского футбола как-то чересчур вальяжно действовал в нападении, как-то невнятно выглядели стандарты в исполнении борисовчан. Хотя, имея в распоряжении такого мастера как Ренан Брессан, транжирить попусту штрафные белорусам было даже как-то не к лицу.

Впрочем, свое «желто-синие» забили, предварительно, правда, пропустив от соперника. В самом начале матча «Линфилду» удалась результативная контратака на владения Александра Гутора с типично британским завершением: мяч в сетку буквально внес головой Дэрил Фордайс.

Отыграться БАТЭ удалось ближе к перерыву, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В борьбе с Максимом Скавышем защитник североирландцев с громкой фамилией Армстронг сыграл рукой в своей штрафной. Наказание в виде точного удара Ренана Брессана с 11-метровой отметки последовало незамедлительно. Счет стал равным – 1:1.

Второй тайм острыми моментами не изобиловал. Хозяев установившийся расклад, как показалось, устраивал в полной мере. А желание борисовчан склонить чашу весов в свою сторону было хоть и осязаемым, но не столь убедительным, чтобы воплотиться хотя бы в пару-тройку голевых эпизодов.

В итоге, накануне ответного, борисовского, свидания с «Линфилдом» БАТЭ имеет ничью – 1:1. Результат, конечно, неплохой. Пожалуй, даже перспективный. Во вторник на родном стадионе команду Виктора Гончаренко устроит даже безголевой мир.

Впрочем, главный тренер белорусского чемпиона на пресс-конференции в преддверии матча отметил и даже подчеркнул: перед родными болельщиками его подопечные не станут играть в закрытый футбол.

В первом домашнем еврокубковом поединке этого сезона БАТЭ намерен порадовать своих почитателей зрелищной игрой. Хотя поклонники, несомненно, примут любой футбол и любой результат. Главное, чтобы они вывели БАТЭ в следующий квалификационный раунд Лиги чемпионов.