В матче Лиги Европы против «Вентспилса» «Шахтер» упустил ничью на предпоследней минуте

Лигоевропейский старт солигорского «Шахтера» в горняцкой столице ждали с нетерпением. Болельщики команды Владимира Журавля жаждали заполучить наглядное и конкретное подтверждение успехам и амбициозным планам своих любимцев не только на внутрибелорусском чемпионатном фронте.

К сожалению, надежды эти встретили весьма серьезные контраргументы от соперника, еще памятного нам по июлю 2009 гола, когда «Вентспилс» оставил за боротом Лиги чемпионов Борисовский БАТЭ. Тогда латвийский клуб первую, домашнюю, встречу с борисовчанами выиграл со счетом 1:0.

Аналогии с нынешним противостоянием с «горняками» проводить не очень хочется. Но итоговый результат первого матча с «Шахтером» невольно наталкивает на неприятные воспоминания.

Владимир Журавель, главный тренер ФК «Шахтер» (Солигорск):

Прошло время после игры, но она перед глазами стоит. Честно говоря, покоя не дает, потому что такого результата, поражения, мы никак не заслуживали.

Готовились к игре серьезно, изучили соперника досконально. Ничего нового не увидели. Все, что и ожидали, «Вентспилс» на поле и показал.

Больше вопросов, наверное, к игре нашей команды. Может, отчасти, какие-то недоработки с моей стороны были.

Нельзя говорить о конкретном поединке с «Вентспилсом», потому что ошибки, которые у нас происходят, характерны для нашей команды. В первую очередь, и мы столкнулись с этим здесь, это игра в атаке против хорошо организованной обороны. Пока легко взломать эшелонированную оборону нам не удается. Без каких-либо усилий, непринужденно. Конечно, здесь можно говорить и о роли исполнителей, и об эффективности, потому что моментами команда выглядит очень эффектно: есть давление, удары. Но эффективность, КПД этих всех моментов оставляет желать лучшего.

Единственный во встрече гол, забитый хавбеком гостей Евгением Космачевым на предпоследней минуте основного времени матча, из логики развития игрового сюжета как-то не вытекал. Куда справедливее была бы, пожалуй, ничья, на которую госпожа Фортуна не согласилась, направив мяч после мощного удара Дмитрий Комаровского в компенсированное время в перекладину латвийских ворот.

Финальный свисток арбитра из Венгрии Богнара остановил первую часть противостояния «Шахтера» и «Вентспилса» при минимальном преимуществе гостей из Прибалтики, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Об этой неудаче «горянкам» нужно поскорее забыть и постараться целеустремленно и настойчиво сыграть в ответном матче, где жизненно необходимо забить. И как можно быстрее.

Владимир Журавель, главный тренер ФК «Шахтер» (Солигорск):

Есть всегда желание забить быстрый гол, тем более в играх, которые проходят в два этапа. Быстрый гол придает уверенности. В нашем положении он тем более необходим. Но он ничего не решит в следующей игре. Здесь надо делать все планомерно. Я почему-то точно убежден, что надо забивать как минимум два мяча.