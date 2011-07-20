Во втором подряд матче в Лиге Европы ФК «Минск» упускает победу из-за автогола Александра Сачивко

Матч с турецким «Газиантепспором» получился захватывающим, с множеством острых моментов, удалением вратаря хозяев и неожиданной развязкой.

Виталий Тараканов, главный тренер ФК «Минск»:

Представление о сопернике имеем. Все понимаем, что турецкий чемпионат, наверное, отличается от белорусского.

Соперник нам достался очень серьезный. Занять четвертое место в турецком чемпионате, я думаю, не так просто. Поэтому предстоит очень непростая игра для нас.

Если наши футболисты выйдут с таким же настроем, азартом, с каким они вышли против «АЗАЛа» в домашней встрече, я думаю, игра получиться интересной.

И, на самом деле, первый поединок второго квалификационного раунда Лиги Европы между «Минском» и турецким «Газиантепспором» выдался непредсказуемым и довольно драматичным. Впрочем, дебют поединка выдался не таким уж интригующим. Минут 20 команды потратили на разведку, осторожно перекатывая мяч в центре поля. Такое неторопливое развитие событий, правда, вполне могло кардинально измениться и привести к неожиданному игровому повороту. Так и случилось.

На экваторе первого тайма турецкие футболисты легкомысленно потеряли мяч в центре поля, а оказавшийся тут как тут Роман Василюк выжал из предоставившегося шанса максимум. Его филигранная передача на Андрея Разина стала голевой. Минчане вышли вперед. Негусто заполненные трибуны стадиона «Динамо» были в восторге.

Футболисты из Газианстепа, по предматчевым признаниям тренера Толуная Кафкаса, ехали в Минск за положительным результатом, а тут дела пошли совсем не по сценарию гостей, и замаячившее на горизонте возможное поражение в турецкие планы явно не входило.

Потомки янычар ринулись на осаду владений Симаса Скиндериса еще более рьяно. При этом, правда, регулярно пропускали острые контратаки. Одна из них закончилась весьма перспективным стандартом, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Напрашивался удар в исполнении затейника Андрея Разина, ведь это его точка.

Андрей Разин, капитан ФК «Минск»:

Решили, что на этот раз пробьет Артем Рахманов. Решение было принято непосредственно перед ударом. Он сказал, что уверен, и пробил.

Удар у защитника получился сильным, однако не настолько, чтобы прошибить насквозь внушительную турецкую стенку. Этот, безусловно, хороший момент был не последним у ворот «Газиантепспора» в первой половине игры. Тем не менее, на перерыв команды ушли с минимальным преимуществом «Минска».

Впрочем, игровой перевес в один мяч наверняка бодрил минскую публику. Однако витавшее на трибунах предчувствие победного праздника испарилось на 50-й минуте. Дмитрий Климович не смог помешать исполнить сопернику передачу, которая стала для «горожан» роковой. Александр Сачивко после флангового прострела отправил мяч в собственные ворота. Ничья – 1:1.

Андрей Разин, капитан ФК «Минск»:

Все складывалось по-нашему сценарию до этого глупейшего гола. Даже не знаю, чем его объяснить, потому что это уже второй такой же гол. С «АЗАЛом» тоже был.

Еще и удаление. Глупее, чем гол. Просто сами себе придумали проблемы, хотя все шло нормально. Мы забили гол, играли от обороны, на контратаках. Думаю, могли бы еще забить, так как моменты у нас были.

Перспективные моменты у «горожан» были и после того, как они остались в меньшинстве, однако всякий раз подопечных Виталия Тараканова подводила точность.

Справедливости ради вспомним и голевые ситуации у ворот вынужденно поднятого со скамейки запасных Артура Лесько. Отметить можно, пожалуй, лишь два момента, зато каких. Сразу после удаления здорово пробил по воротам минчан Дженк Тосун, а уже в концовке встречи Эвелин Попов в акробатическом прыжке наносил, казалось, неберущийся удар. Благо для белорусской команды, мяч прошел рядом с левой стойкой.

В итоге «Минск» завершил поединок с «Газиантепспором» результативной ничьей – 1:1, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Результат вполне достойный. Однако, исходя из событий матча, явно не удовлетворивший «горожан» и их болельщиков. Впрочем, впереди есть ответный поединок, который и определит участника третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

Андрей Разин, капитан ФК «Минск»:

Сегодняшняя игра показала, что с этой командой можно играть и можно ее обыгрывать. Я думаю, мы поедем в Турцию за победой или результативной ничьей. Мы поедем в Турцию, чтобы пройти дальше.

Виталий Тараканов, главный тренер ФК «Минск»:

Будем стремиться забить, а на каких минутах – для нас нет разницы.

Боевая ничья. Есть от чего оттолкнуться. Понятно, что в Турции будет тяжело, но, все-таки, постараемся и там зацепиться за результат.