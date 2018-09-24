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Белорусы Кляусов и Воропаев уступили своим соперникам на Чемпионате мира по дзюдо в Азербайджане

24 сентября 2018 14:02
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Новости Беларуси. На Чемпионате мира по дзюдо, который проходит в столице Азербайджана, выступают 10 представителей нашей страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусы Кляусов и Воропаев уступили своим соперникам на Чемпионате мира по дзюдо в Азербайджане-1

24 сентября в мужской части турнира в весовой категории до 90 кг на татами вышли два белоруса – Виктор Кляусов и Егор Воропаев. Воропаев уступил серебряному призеру чемпионата Европы прошлого сезона – французу Акселю Клерже. Кляусов в первом же поединке проиграл хозяину турнира, чемпиону своей страны Мамедали Мехдиеву.

Таким образом, белорусы участия в дележе медалей не примут.

# Дзюдо # Фотофакт

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