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24 сентября ФИФА назовёт лучшего игрока года. Кого считают главными претендентами на звание?

24 сентября 2018 13:59
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24 сентября ФИФА объявит имя лучшего игрока года, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

24 сентября ФИФА назовёт лучшего игрока года. Кого считают главными претендентами на звание?-1

Финальную тройку претендентов на приз сформировали полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич, нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, в прошлом сезоне выступавший за «Реал», а также хавбек «Ливерпуля» Мохамед Салах.

Также будут объявлены символическая сборная года, автор лучшего гола, тренер года, вратарь года, лучшая футболистка и женщина-тренер.

# Футбол # Фотофакт

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