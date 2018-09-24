24 сентября ФИФА назовёт лучшего игрока года. Кого считают главными претендентами на звание?

24 сентября ФИФА объявит имя лучшего игрока года, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Финальную тройку претендентов на приз сформировали полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич, нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, в прошлом сезоне выступавший за «Реал», а также хавбек «Ливерпуля» Мохамед Салах.

Также будут объявлены символическая сборная года, автор лучшего гола, тренер года, вратарь года, лучшая футболистка и женщина-тренер.