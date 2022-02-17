В Пекине 17 февраля разыграют 6 комплектов медалей. Белорусы примут участие в двух видах программы

В Пекине 17 февраля разыгрываются шесть комплектов медалей. Белорусские спортсмены примут участие в двух видах соревновательной программы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На конькобежном овале определят самых быстрых девушек на дистанции 1 километр. Среди 30 лучших есть и белоруска. В третьем забеге силы попробует Екатерина Слоева. Анна Нифонтова травмировалась и снялась с турнира.