В Пекине 17 февраля разыграют 6 комплектов медалей. Белорусы примут участие в двух видах программы
В Пекине 17 февраля разыгрываются шесть комплектов медалей. Белорусские спортсмены примут участие в двух видах соревновательной программы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На конькобежном овале определят самых быстрых девушек на дистанции 1 километр. Среди 30 лучших есть и белоруска. В третьем забеге силы попробует Екатерина Слоева. Анна Нифонтова травмировалась и снялась с турнира.
На данный момент лучший результат у наших конькобежек в Поднебесной – 7-е место в командном преследовании. Спортсменки начали соревноваться в 11:30.
Затем эпицентр внимания сместится в сторону фигурного катания. Девушки представят произвольную программу. Наша Виктория Сафонова будет выступать 9-й. Напомним, в коротком танце она смотрелась достаточно уверенно, однако судьи не были щедры на оценки. Белоруска в итоге показала 17-й результат.
И стало известно, что женский биатлонный масс-старт перенесен. Изначально планировалось, что награды будут разыграны в субботу, 19 февраля, однако из-за неблагоприятного прогноза погоды организаторы решили провести старт в пятницу в 10:00. Таким образом, 18 февраля мы увидим сразу две гонки – среди женщин и среди мужчин. Стреляющие лыжники появятся на дистанции в 12:00.
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