Результаты Валиевой на ОИ будут считаться предварительными. Суд ещё не провёл полного разбирательства
Международный олимпийский комитет заявил, что результаты Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине будут считаться предварительными, так как спортивный арбитражный суд еще не провел полного разбирательства. Об этом сообщили в программе «СТВ-Спорт». Напомним, в декабре 2021 года 15-летняя фигуристка сдала положительную пробу на триметазидин.
Шведская антидопинговая лаборатория сообщила об этом лишь 7 февраля, нарушив все сроки. И сразу после того, как Олимпийский комитет России взял золото в командном турнире. Камила тогда принесла сборной максимальные баллы. Спортивный арбитражный суд допустил фигуристку к личным соревнованиям.
Но тот же МОК сообщил, что если россиянка попадет в число призеров, то церемония награждения проводиться не будет. Ранее было отменено и чествование победителей командного турнира. Комплект наград одиночницы разыграют уже 17 февраля. Валиева лидирует по итогам короткой программы.