Результаты Валиевой на ОИ будут считаться предварительными. Суд ещё не провёл полного разбирательства

Международный олимпийский комитет заявил, что результаты Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине будут считаться предварительными, так как спортивный арбитражный суд еще не провел полного разбирательства. Об этом сообщили в программе «СТВ-Спорт». Напомним, в декабре 2021 года 15-летняя фигуристка сдала положительную пробу на триметазидин.

Шведская антидопинговая лаборатория сообщила об этом лишь 7 февраля, нарушив все сроки. И сразу после того, как Олимпийский комитет России взял золото в командном турнире. Камила тогда принесла сборной максимальные баллы. Спортивный арбитражный суд допустил фигуристку к личным соревнованиям.