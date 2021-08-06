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В один день сразу две награды. Кадимагомедов взял серебро, а Колодинская – бронзу

06 августа 2021 13:58
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Новости Беларуси. Триумф белорусской борьбы на Олимпиаде в Токио. Наша медальная копилка потяжелела сразу на две награды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В один день сразу две награды. Кадимагомедов взял серебро, а Колодинская – бронзу-1

Магомедхабиб Кадимагомедов взял серебро. Его турнирный путь завершился лишь в финале. В непростой схватке он в борьбе уступил более титулованному россиянину Сидакову. Тем не менее вторая позиция итогового протокола Олимпийских игр – более чем достойное выступление. 

В один день сразу две награды. Кадимагомедов взял серебро, а Колодинская – бронзу-4

А спустя полчаса на пьедестал взошла Ванесса Колодинская. Она выиграла бронзу. Причем сделала это красиво, уверенно и досрочно. Соперница (американка) продержалась всего лишь минуту с небольшим. Далее молниеносная атака, бросок и туше. Таким образом, впервые на нынешней Олимпиаде белорусы в один день взяли сразу две награды. Теперь у нас в копилке золото, два серебра и две бронзы. 

# Олимпиада 2020 # Магомедхабиб Кадимагомедов # Ванесса Колодинская # Заурбек Сидаков # Фотофакт

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