Минская «Юность» стала первым полуфиналистом Кубка Президента

Сергей Стась, главный тренер ХК «Юность»: Сегодня была лучшая игра из четырех игр. Здорово катались, хорошо двигали шайбу. Много моментов создавали. Где-то только опять же такие вот удаления во втором периоде подламывали игру.

В полесском дерби ситуация складывается более напряженно. Жлобинский «Металлург» сравнял счет в серии с «Гомелем» – 2:2. В четвертом матче «сталевары» пропустили первыми, но смогли в итоге обыграть «Гомель» со счетом 4:1.

Дмитрий Кравченко, главный тренер ХК «Металлург»:

Сложный матч. Нам пришлось долго понять, как играть. Нужно, скажем так, играть от своей игры и контролировать ситуацию, которую создает противник. А мы играли как-то непонятно. От своей, только с фантазиями.

Пятый поединок пройдет в городе над Сожем в воскресенье. А сегодня в Бресте и Молодечно продолжатся четвертьфинальные баталии Кубка Президента. Брестчане сыграют с «Витебском». Счет в серии 2:1 в пользу гостей. «Динамо-Молодечно» примет «Неман». Гродненская команда ведет в серии со счетом 2:1.