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Минская «Юность» стала первым полуфиналистом Кубка Президента

15 марта 2025 13:46
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Минская «Юность» стала первым полуфиналистом Кубка Президента, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Минская «Юность» стала первым полуфиналистом Кубка Президента-1

Команда Сергея Стася в Орске одержала победу над местным «Локомотивом» со счетом 4:1 и всухую выиграла четвертьфинальную серию – 4:0.

Минская «Юность» стала первым полуфиналистом Кубка Президента-3

Сергей Стась, главный тренер ХК «Юность»:
Сегодня была лучшая игра из четырех игр. Здорово катались, хорошо двигали шайбу. Много моментов создавали. Где-то только опять же такие вот удаления во втором периоде подламывали игру.

Минская «Юность» стала первым полуфиналистом Кубка Президента-5

В полесском дерби ситуация складывается более напряженно. Жлобинский «Металлург» сравнял счет в серии с «Гомелем» – 2:2. В четвертом матче «сталевары» пропустили первыми, но смогли в итоге обыграть «Гомель» со счетом 4:1.

Минская «Юность» стала первым полуфиналистом Кубка Президента-7

Дмитрий Кравченко, главный тренер ХК «Металлург»:
Сложный матч. Нам пришлось долго понять, как играть. Нужно, скажем так, играть от своей игры и контролировать ситуацию, которую создает противник. А мы играли как-то непонятно. От своей, только с фантазиями.

Пятый поединок пройдет в городе над Сожем в воскресенье. А сегодня в Бресте и Молодечно продолжатся четвертьфинальные баталии Кубка Президента. Брестчане сыграют с «Витебском». Счет в серии 2:1 в пользу гостей. «Динамо-Молодечно» примет «Неман». Гродненская команда ведет в серии со счетом 2:1.

# Хоккей Беларуси

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