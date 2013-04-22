Известно окончательное имя белорусского талисмана Чемпионата мира по хоккею-2014

Новости Беларуси. Волат. Именно так будут звать белорусского зубренка-хоккеиста. Интернет-голосование, в ходе которого посетители выбирали имя талисмана Чемпионата мира по хоккею 2014 года, завершилось. Победитель набрал 859 голосов.

Второе место - у Беловежика, следом расположились Расти, Зубрик, Вежик и Янка.

К слову, всего на конкурс поступило почти 3 сотни имен. Из них жюри отобрало 10 наиболее популярных, они и были вынесены на интернет-голосование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.