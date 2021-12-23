Александр Богданович: очень много планов. Мы хотим, чтобы все дети научились кататься на коньках

Новости Беларуси. Олимпийская елка зажглась красочными огнями и новыми мечтами. Хороводы вокруг лесной красавицы водят спортсмены и их дети, а иногда даже внуки и правнуки, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Счастье не может быть полным, если им не делиться. Белорусы всегда поддерживали тех, кому нужна помощь. Под олимпийской елкой места хватит всем.

Сегодня в белорусском спорте идет смена поколений. Вчерашние спортсмены становятся функционерами. Они остались по-прежнему голодны до побед. Но теперь уже на новом, управленческом уровне. Олимпийский чемпион Александр Богданович всегда идет к поставленной цели. Он загадывает желания и потом осуществляет их.

Александр Богданович, председатель Белорусской федерации хоккея:

На самом деле очень много планов. Сейчас мы начали проект с IIHF, который обращен именно к детям. Посыл такой, чтобы все дети могли попробовать и научиться кататься на коньках. Сейчас мы это реализуем в трех городах. Хотелось бы в дальнейшем это все попробовать и реализовать в школьной программе. Неважно, будет он хоккеист или конькобежец, или фигурное катание, или он просто научится кататься на коньках для себя. Вот это мы хотим реализовать в 2022 году. Ну и, конечно, никто не отменяет результаты национальных команд.