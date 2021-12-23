«Здорово, что у наших деток есть возможность ещё больше верить в чудеса». Что Любовь Черкашина говорит на олимпийской ёлке?

Новости Беларуси. Олимпийская елка зажглась красочными огнями и новыми мечтами. Хороводы вокруг лесной красавицы водят спортсмены и их дети, а иногда даже внуки и правнуки, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Счастье не может быть полным, если им не делиться. Белорусы всегда поддерживали тех, кому нужна помощь. Возле олимпийской елки места хватит всем.

Блеск шаров, золото серпантина, улыбки и смех. Счастливы дети – счастливы их родители. Бронзовый призер Олимпиады, художница Любовь Черкашина решила совместить свой день рождения с семейным походом на праздник. В компании с дочерью Верой.

Любовь Черкашина, бронзовый призер Олимпийских игр (художественная гимнастика):

Ничто не может так радовать. Когда ты приходишь на олимпийскую елку с дочкой, и дочка говорит: вау, мама, ты все это сделала ради своего дня рождения? Это, конечно, шутка, но это очень здорово. Здорово, что у наших деток есть возможность еще больше верить в чудеса. Я хочу сказать, что есть Беларусь спортивная. Надо двигаться вперед, верить в свое успешное будущее и гордиться, что ты белорус.