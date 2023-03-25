Лето круглый год. Первый в Беларуси зал для пляжных видов спорта появился в Бресте

Новости Беларуси. Первый в стране зал для пляжных видов спорта появился в Бресте. Белый песок под ногами теперь круглый год. Крытый «пляж» уже вызвал ажиотаж среди брестчан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Необычная площадка появилась на месте аварийного спортивного зала еще советского времени. Здание капитально отремонтировали. Чтобы создать 40-сантиметровую песчаную подушку, понадобилось 20 грузовиков и 350 тонн песка. «Пляж» всегда теплый – функцию солнца выполняют практически 3 километра труб. На создание зала понадобилось около года. Здесь на равных смогут заниматься профессионалы и любители. А сезонный вид спорта станет круглогодичным.

Григорий Ющук, заведующий спортивным комплексом «Лето»:

Мы являемся первооткрывателями. Зал пока первый и единственный в Беларуси. Цель и задачи наши – в первую очередь, это популяризация пляжного волейбола. Это олимпийский вид спорта, развитие профессионального спорта. В первую очередь – дети, будем тренировать детей, набирать. И массовость – популяризация среди любителей, бывших профессионалов и всех желающих.

Площадка уже приняла первые соревнования. В планах развитие детского и любительского спорта – пляжного волейбола, тенниса и бадминтона. В комплексе также оборудовали тренажерный и фитнес-залы.