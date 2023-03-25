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«Настраиваю себя на борьбу за каждый мяч». Соболенко вышла в 1/16 финала теннисного турнира в Майами

25 марта 2023 11:51
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Арина Соболенко вышла в 1/16 финала теннисного турнира в Майами. В поединке второго круга она одолела представительницу США Шелби Роджерс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Настраиваю себя на борьбу за каждый мяч». Соболенко вышла в 1/16 финала теннисного турнира в Майами-1

Обыграть американку Соболенко удалось в двух сетах. В первом наша спортсменка уверенно стартовала, с самого начала захватив преимущество. Соперница пыталась исправить ситуацию, но белоруска сохранила хладнокровие и выиграла со счетом 6:4. Во второй партии у Арины возникли проблемы, теннисистке даже потребовался медицинский перерыв. Но и это не помешало ей завершить встречу в свою пользу – 6:3.

«Настраиваю себя на борьбу за каждый мяч». Соболенко вышла в 1/16 финала теннисного турнира в Майами-4

Арина Соболенко, участница теннисного турнира в Майами:
Я очень рада быть здесь. Во втором сете что-то произошло. Надеюсь, я буду в порядке. Спасибо зрителям за поддержку. У меня получается контролировать себя. Это помогает мне оставаться сильной и продолжать борьбу в трудные моменты. Я пытаюсь показать все, на что способна. Настраиваю себя на борьбу за каждый мяч.

«Настраиваю себя на борьбу за каждый мяч». Соболенко вышла в 1/16 финала теннисного турнира в Майами-7

В поединке 1/8 финала Соболенко предстоит сыграть против представительницы Чехии Марии Боузковой. Матч состоится уже в воскресенье, 26 марта.

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# Теннис # Арина Соболенко # Шелби Роджерс # Мария Боузкова # Фотофакт

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