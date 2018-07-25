В Минске завершился групповой этап ЧМ по баскетболу среди девушек не старше 17 лет. Итоги матчей

Новости Беларуси. Завершился групповой этап юношеского Чемпионата мира по баскетболу среди девушек не старше 17 лет, который проходит в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Открывали программу два матча. Аргентина переиграла Новую Зеландию – 60:52 , а Испания проиграла Венгрии – 56:57. Днем соревнования продолжились. Ангола встречалась с Латвией и уступила – 47:68, Канада не справилась с Австралией – 48:64. Сборная Италии оказалась сильнее Мали – 74:63, а команда США разгромила Китай – 107:50.

Затем отношения между собой выясняли только представители группы А: японки победили колумбиек – 72:52, а сборная Беларуси под руковдством Виктории Дацун проиграла лидеру «нашего» квартета – сборной Франции – 34: 64.

Таким образом, в 1/8 финала белоруски сыграют с итальянками.