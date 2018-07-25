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В Минске завершился групповой этап ЧМ по баскетболу среди девушек не старше 17 лет. Итоги матчей

25 июля 2018 09:50
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Новости Беларуси. Завершился групповой этап юношеского Чемпионата мира по баскетболу среди девушек не старше 17 лет, который проходит в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Минске завершился групповой этап ЧМ по баскетболу среди девушек не старше 17 лет. Итоги матчей-1

Открывали программу два матча. Аргентина переиграла Новую Зеландию – 60:52 , а Испания проиграла Венгрии – 56:57. Днем соревнования продолжились. Ангола встречалась с Латвией и уступила – 47:68, Канада не справилась с Австралией – 48:64. Сборная Италии оказалась сильнее Мали – 74:63, а команда США разгромила Китай – 107:50.

Затем отношения между собой выясняли только представители группы А: японки победили колумбиек – 72:52, а сборная Беларуси под руковдством Виктории Дацун проиграла лидеру «нашего» квартета – сборной Франции – 34: 64.

Таким образом, в 1/8 финала белоруски сыграют с итальянками.

В Минске завершился групповой этап ЧМ по баскетболу среди девушек не старше 17 лет. Итоги матчей-4

# Баскетбол # Фотофакт

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