Ассоль Сливец: моим детям комфортно жить в Беларуси

Новости Беларуси. У многих ценителей белорусского спорта фамилия Сливец как минимум на слуху. Брат и Сестра Ассоль и Тимофей выступали за сборную Беларуси по фристайлу, затем уехали в Россию, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Ассоль даже выступала на Олимпиаде за наших соседей, однако вернулась в Минск и начинает новое дело. Свобода пропала, нету никакого там фристайла

Ассоль Сливец, тренер СДЮШОР по сноуборду:

Очень все регламентировано, очень все четко разделено. Нет свободы. Свобода пропала, нету никакого там фристайла. Название фристайл, но на самом деле очень все структурно, очень схематично и очень четко. Никакого полета как такового нет. Полет есть, но никакой свободы. Ты заранее говоришь, какой прыжок, заранее все рассчитано: углы, скорости. В сноуборде – свобода. Самое главное в сноуборде – оценка. Не сложность, не коэффициент там чего. Стиль. Каждый воспринимает стиль так, как он воспринимает. Также, как и судьи. То есть у тебя должна быть личность, стиль. И когда ты это можешь сделать, ты будешь крутым сноубордистом.

У фристайла, как и у сноуборда, одно ключевое условие – наличие снега. А вот горы как таковые не особо важны. И хотя в нашей стране федерация объединяет и горные лыжи, и сноуборд, отличий в этих дисциплинах очень и очень много. И кроются они скорее не в технике или матчасти, а в плоскости психологии.

Мы развиваемся в том, в чем мы крутые. У нас крутая координационная подготовка Ассоль Сливец:

Когда люди смотрят на фристайлистов, они думают: боже, ну сумасшедшие. Первая мысль – сумасшедшие, туда – никогда. А когда смотрят на сноубордистов, думают: так могу, сейчас немножко потренируюсь и точно-точно так смогу. Нам не нужны горы. В сноуборде несколько дисциплин. Есть слаломные дисциплины, в которых мы, конечно же, с горнолыжными странами не можем соревноваться, бороться. Это не имеет смысла. Поэтому мы развиваемся в том, в чем мы крутые. У нас крутая координационная подготовка. Поэтому мы выбираем слоупстайл, биг-эйр, где надо разогнаться и пропрыгать что-нибудь.

Могу научить этому только маленьких, потому что старшие уже имеют какие-то свои особенности, страх Приглашают на занятия сноубордом в негорной Беларуси с 4-5 лет. Может показаться, что это слишком рано, но у специалиста есть логичное объяснение.

Ассоль Сливец:

Если весь спорт сноуборда в том, чтобы откуда-нибудь весело свалиться и как-нибудь весело грохнуться, то я к тому, чтобы они это делали безопасно. И я могу этому научить только маленьких, потому что старшие уже имеют какие-то свои особенности, комплексы, страх. Например, рейлы, перила – джиббинг. Кто с детства не научился кататься джиббинг, никогда не станут хорошо кататься по перилам. Потому что этот блок, страх уже стоит. А когда ты в шесть лет по этим перилам прыгаешь, в семь-восемь, то тебе и в 15 нормально. Ты на них чувствуешь себя безопасно.

Долгий декретный отпуск подтолкнул ее к мысли, что те знания, которые в нее вкладывали тренеры на протяжении многих лет, и тот богатый опыт, который она накопила за свою карьеру, просто необходимо передать молодежи. Где это делать – в России, где много снега и гор, или в Беларуси, где традиции подготовки высококлассных фристайлистов и семья? Выбор был сделан в пользу Минска.

Там много снега и возможностей, а здесь – семья Ассоль Сливец:

Там много снега и возможностей, а здесь – семья. Поэтому я вернулась.

Вид спорта очень перспективный в плане завоевания медалей. Для сравнения: во фристайле на Олимпийских играх разыгрываются только два комплекта, а в сноуборде аж семь. Совпало несколько условий: желание Ассоль работать с малышами и стремление нашей федерации развивать новое зимнее направление. Сейчас самым старшим воспитанникам нашей героини уже по 11, и занимаются они почти пять.

Ассоль Сливец:

Вообще ничего не боятся, совершенно бесстрашные. Мы готовимся зимой на сноуборде, весной на роликах, осенью на скейтах, а летом на вейкборде (на доске по воде). Разноплановые тренировки. Они подготовлены с разных сторон, универсальные спортсмены растут. Я понимаю, что их потом в любой спорт заберут с удовольствием. Так, как готовит спорт, не подготовит никто. Ты начинаешь становиться самостоятельным и ответственным значительно раньше. Оно в жизни пригодится. Ты несешь за себя ответственность, за людей, которые тебя окружают, ответственность. Потому что в тебя вкладывают, ты должен что-то делать. Если ты где-то накосячил, оно потом вылезет на соревнованиях – то есть все имеет последствия.

Работа в школе сноуборда не единственное занятие Ассоль Сливец. Уже не один год она работает с детьми со сложными двигательными нарушениями. Обучая их кататься на горных лыжах, она помогает им лучше почувствовать и понять свое тело, научиться им управлять.