Белорусы примут участие в турнире по греко-римской борьбе в Кемерово
В Кемерово все готово к приему крупного международного борцовского форума под названием «Сила традиций». В числе претендентов на награды и белорусы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Старт примечателен тем, что проходит в командном зачете. Соответственно, на каждом атлете лежит двойная ответственность.
На прямую связь со студией из Кемерово выходит наш корреспондент Юлия Силипицкая.
Юлия Силипицкая, корреспондент СТВ:
Вас приветствует Кемерово и «Кузбасс-Арена», где буквально через 20 часов стартует международный юношеский турнир по греко-римской борьбе «Сила традиций».
Данный турнир имеет связь с Олимпийскими играми 1988 года в Сеуле. Там сборная Советского Союза, представители греко-римской борьбы, завоевала шесть наград, четыре из которых наивысшей пробы.
Белорусы уже принимали участие в «Силе традиций» в 2022 году. Турнир проходил в Новосибирске. Наши ребята заняли четвертое место. Сегодня белорусы заряжены улучшить свой результат.
Сергей Мурашко, тренер по греко-римской борьбе училища олимпийского резерва(г. Гродно):
Данный турнир является очень сильным по организации и по количеству, качеству участников. В этом году ставятся самые высокие задачи – завоевать золотые медали. А как сложится, покажет борцовский ковер.
Юлия Силипицкая:
12 команд из четырех стран определят сильнейшего в течение двух дней. Это будет очень интересные соревнования – стенка на стенку с выбыванием. Финалисты определятся уже 10 ноября, а 11-го числа станут известны победители и призеры.