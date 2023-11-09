Белорусы примут участие в турнире по греко-римской борьбе в Кемерово

На прямую связь со студией из Кемерово выходит наш корреспондент Юлия Силипицкая.

В Кемерово все готово к приему крупного международного борцовского форума под названием «Сила традиций». В числе претендентов на награды и белорусы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Старт примечателен тем, что проходит в командном зачете. Соответственно, на каждом атлете лежит двойная ответственность.

Юлия Силипицкая, корреспондент СТВ: Вас приветствует Кемерово и «Кузбасс-Арена», где буквально через 20 часов стартует международный юношеский турнир по греко-римской борьбе «Сила традиций».

Данный турнир имеет связь с Олимпийскими играми 1988 года в Сеуле. Там сборная Советского Союза, представители греко-римской борьбы, завоевала шесть наград, четыре из которых наивысшей пробы.

Белорусы уже принимали участие в «Силе традиций» в 2022 году. Турнир проходил в Новосибирске. Наши ребята заняли четвертое место. Сегодня белорусы заряжены улучшить свой результат.