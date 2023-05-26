В Минске стартовало первенство страны по настольному теннису среди детей 2010 года рождения

В соревнованиях принимают участие 48 человек – 24 мальчика и столько же девочек. Отметим, самая младшая из претенденток на титул – это девятилетняя Полина Чадович. Ее готовят Ольга Патеева и известная в прошлом спортсменка Вероника Павлович. Участники проведут групповой раунд по круговой системе, каждый сыграет восемь поединков, а после настанет пора финалов, где определятся победители в личном первенстве.

Ростислав Жадько, старший тренер по резерву национальной команды Беларуси по настольному теннису:

Старт, в принципе, очень важный для них. Идет отбор в сборную команду, потому что появилось, буквально два года как, первенство Европы по 2010 году. Как по мини-кадетам. В следующем году это будет 2011-й. Мы рассчитывали, когда нам сказали, что нас допустят к международным стартам, что мы будем участвовать и в первенстве Европы по 2010 году. Но пока окончательного разрешения нам не дали. Поэтому дети играют первенство страны, а поедем ли мы на Европу – неизвестно.