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Даниил Сотишвили вошёл в символическую сборную сезона МХЛ

26 мая 2023 14:54
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Нападающий «Динамо-Шинника» Даниил Сотишвили вошел в символическую сборную сезона Молодежной хоккейной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорус занял место в четвертом звене.  

Даниил Сотишвили вошёл в символическую сборную сезона МХЛ-1

В минувшем розыгрыше Сотишвили провел 51 матч в регулярном чемпионате, забросил 24 шайбы и сделал 41 результативную передачу. Таким образом, Даниил стал вторым бомбардиром лиги. В плей-ин в его активе один поединок, в котором хоккеист набранными баллами не отметился.  

# Хоккей # Даниил Сотишвили # Фотофакт

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