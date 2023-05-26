Даниил Сотишвили вошёл в символическую сборную сезона МХЛ

В минувшем розыгрыше Сотишвили провел 51 матч в регулярном чемпионате, забросил 24 шайбы и сделал 41 результативную передачу. Таким образом, Даниил стал вторым бомбардиром лиги. В плей-ин в его активе один поединок, в котором хоккеист набранными баллами не отметился.