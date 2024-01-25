Новости Беларуси. В Минске стартовало Первенство Беларуси по настольному теннису, участие принимают сильнейшие мастера малой ракетки до 23 лет, сообщили в программе «СТВ-спорт».

Право играть на столичных кортах РЦОПа получили только представители топ-12 отечественного рейтинга как у парней, так и у девушек. В стартовый день в регламенте турнира квалификация.

Отметим, это первый личный старт для спортсменов в 2024 году. Пока в национальной команде происходит смена поколений и большинство игроков молодежного возраста входят в списочный состав главной сборной. Основными международными стартами в этом году для наших ребят станут Игры БРИКС и [Всемирные - прим. ред.] игры дружбы в России. Данный старт – один из этапов отбора в сборную.