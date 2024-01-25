Новости Беларуси. В Минске стартовало Первенство Беларуси по настольному теннису, участие принимают сильнейшие мастера малой ракетки до 23 лет, сообщили в программе «СТВ-спорт».
Новости Беларуси. В Минске стартовало Первенство Беларуси по настольному теннису, участие принимают сильнейшие мастера малой ракетки до 23 лет, сообщили в программе «СТВ-спорт».
Право играть на столичных кортах РЦОПа получили только представители топ-12 отечественного рейтинга как у парней, так и у девушек. В стартовый день в регламенте турнира квалификация.
Отметим, это первый личный старт для спортсменов в 2024 году. Пока в национальной команде происходит смена поколений и большинство игроков молодежного возраста входят в списочный состав главной сборной. Основными международными стартами в этом году для наших ребят станут Игры БРИКС и [Всемирные - прим. ред.] игры дружбы в России. Данный старт – один из этапов отбора в сборную.
Ростислав Жадько, старший тренер мужской национальной команды по настольному теннису:
Да, они посильнее, поэтому они попали в национальную команду, но снизу их поджимают. Нашим нынешним игрокам национальной команды надо не терять концентрацию. Для кого-то в качестве игрока национальной команды это первый старт, поэтому нервозность у всех присутствует.
Александра Сипач, старший тренер женской национальной команды по настольному теннису:
Сейчас мы немножко находимся в изоляции, поэтому любой старт для нас как праздник. Мы все-таки будем стремиться прорваться на международную арену, но на данный момент мы довольствуемся тем, что участвуем в республиканском календаре и выезжаем на старт в Россию.
Финальные поединки запланированы на пятницу. Следующий старт для ведущих спортсменов – это командный чемпионат России в феврале.