В Красноярске стартовал международный турнир по вольной борьбе Кубок Ивана Ярыгина

По итогам первого дня в весовой категории до 57 килограммов Арыйан Тютрин вышел в поединок за бронзовую медаль. В этой же дисциплине Димчик Батомункуев сразится в утешительном бое. Эти схватки состоятся в пятницу, 26 января. Завершится же сам турнир в воскресенье, 28 января.