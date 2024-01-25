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В Красноярске стартовал международный турнир по вольной борьбе Кубок Ивана Ярыгина

25 января 2024 21:05
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В Красноярске стартовал международный турнир по вольной борьбе Кубок Ивана Ярыгина, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Красноярске стартовал международный турнир по вольной борьбе Кубок Ивана Ярыгина-1

По итогам первого дня в весовой категории до 57 килограммов Арыйан Тютрин вышел в поединок за бронзовую медаль. В этой же дисциплине Димчик Батомункуев сразится в утешительном бое. Эти схватки состоятся в пятницу, 26 января. Завершится же сам турнир в воскресенье, 28 января.

# Борьба

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