В Минске обсудили инновации в подготовке пловцов на семинаре «Плавание без границ»

В программе мероприятия как выступления лекторов из Беларуси, России и Казахстана, так и дискуссии. Участвуют непосредственно слушатели, которых около 150. Это тренеры, специалисты по профилю, медики и функционеры. Ирина Ларичева, 6-кратная победительница Всемирных студенческих игр, призер Европы и «Дружбы-84», уже как два года пристально следит за новыми веяниями современного плавания.

Ирина Ларичева, бронзовый призер чемпионата Европы по плаванию: Советская школа у нас очень далеко и в подкорке. От этого надо, возможно, отходить, а, возможно, это индивидуально. Мы научены плавать ровненько и так далее. Подключение ротации в настоящее время – это очень интересный вопрос. И, конечно, глядя на технику плавания топовых спортсменов, находятся нюансы такие, которые, возможно, были когда-то и удобны нам, но мы не имели – у нас была классическая техника, и нам необходимо было плыть именно так, потому что считалось, что это результативно, экономично.

Одним из спикеров выступает российский пловец, 6-кратный чемпион мира, 14-кратный чемпион Европы Юрий Прилуков. В его новой методике обучению техники плавания очень много шокирующей новизны и креативных подходов.

Юрий Прилуков, спикер семинара «Плавание без границ» (Россия):

Сейчас самое прорывное время с точки зрения техники плавания. Мы получили возможность сейчас, я не скажу, что практически там любого ребенка довести до мастера спорта, но мы можем заработать с таким невероятным КПД, качеством, какого не было никогда. Другой взгляд на тренировочный подход, когда мы говорим, что нам не нужно по 120 километров в неделю плавать. Слава богу, наконец-то! Новая база включает в себя гораздо более внимательный подход к восстановлению, к ментальной тренировке спортсменов.

Семинар «Плавание без границ» проходит в стенах Белорусского государственного университета физической культуры в Минске и продлится до 27 января включительно.