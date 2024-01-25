В Минске выбрали победителей городских соревнований по биатлону «Снежный снайпер»

В столице выбрали победителей городских соревнований среди детей и подростков по биатлону «Снежный снайпер», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Участие в них приняли свыше 160 юных спортсменов. Состязание проходили на лыжероллерной трассе в Веснянке. За звание лучших боролось девять команд. В каждой по 18 человек. Программа включала в себя спринтерские гонки и эстафету. Соревновались как юноши, так и девушки. Участники младшей группы бежали 1 800 метров, а старшей – 3 000 метров. Завершающим этапом стала смешанная эстафета.

Петр Дубровский, ученик средней школы № 162:

Я занимаюсь 6 лет, участвую в соревнованиях «Снежный снайпер» второй год. Мне это нравится. Я проходил дистанцию 1 800 метров, и мне уже несложно было, потому что я долго занимаюсь.

Максим Воропай, начальник главного управления спорта и туризма Мингорисполкома:

Самое главное в этих соревнованиях, что здесь участвуют дети, которые не занимаются в специализированных детских спортивных школах. Это дает им стать на лыжи, попробовать себя и в лыжных гонках, и в биатлоне. Для дальнейшего участия в республиканских соревнованиях это большой интерес среди ребят – и чемпионы, и призеры. Дальше их зачисляют в специализированные учебные заведения, где они непосредственно продолжают заниматься биатлоном и участвовать уже в республиканских соревнованиях.