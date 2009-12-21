В Минске стартовала «Золотая шайба»

Республиканские соревнования по хоккею для детей и подростков на призы Президента открылись в минском Дворце спорта. В состязаниях, которые завершатся лишь в марте, скрестят клюшки более тысячи команд.

Зажечь лед и новых звезд ледовых баталий. В 14 раз на арене Дворца Спорта стартовал самый популярный молодежный турнир «дворовых» команд – «Золотая шайба»

Традиционное вбрасывание символа соревнований «золотой шайбы» на лед. Капитаны детских хоккейных команд всех районов столицы – в центре арены. Первый мальчишеский клуб «Золотая шайба» появился почти полвека назад. Название – знаковое. Это одна из тех шайб, что побывала во время заключительного матча олимпийского турнира 1964 года в воротах канадцев и принесла «золото» советской сборной.

Родоначальником турнира был известный тренер Анатолий Тарасов. В подобных состязаниях в свое время участвовали Владислав Третьяк, Александр Мальцев, Вячеслав Фетисов. Выдержав испытание временем, сегодня этот турнир по хоккею – крупнейший спортивный проект Беларуси.

Владимир Алешкевич, первый заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь:

– Практически весь хоккей вышел отсюда, из «Золотой шайбы». По прошлому году участвовало 18 тысяч детей. Очень важно, что мальчишки пришли с улицы, со двора, пришли на ледовую площадку, на лед играть.

Дмитрий, участник турнира «Золотая шайба»:

– Я в 5 лет встал на коньки, потом пошел играть во дворе на «коробку» сейчас играю за Московский район. Стремлюсь попасть в НХЛ!

Республиканские соревнования «Золотая шайба» проведут в три этапа. В январе массовые состязания пройдут на уровне городов и районов. В феврале – определят лучших в областях и городе Минске. Имя абсолютного чемпиона узнаем в марте, на финальной встрече. Кстати, по результатам игр участники турнира могут быть зачислены в специализированные спортивные учебные заведения.

Те, кто еще вчера по двору вместе с друзьями гонял шайбу, сегодня, здесь – на лучшей ледовой площадке страны. Кто знает, может быть завтра именно эти мальчишки скрестят свои клюшки на крупных мировых чемпионатах за честь нашей республики.