Белорусы в Словакии. В усеченном составе

Далекий от оптимального состав, сжатые сроки и прочие традиционные проблемы — все это не в пользу Михаила Захарова и его подопечных.

В прошлый понедельник национальная команда собралась в Минске перед поездкой в Словакию. Уже не в динамовском Дворце спорта, а на домашней площадке «Юности» в Парке Горького. Это признак наступивших перемен. На льду необыкновенно малолюдно. Нет Мезина, Ерковича, Захарова-младшего, Леонтьев присоединится к партнерам позже.

Да и тренер один. Захаров-старший отдувается за себя и за своих ассистентов — Дэйв Льюис ждет команду в Словакии, Андрей Хомутов сбор и вовсе игнорирует. Главкому вообще не позавидуешь. Ведь он с утра успел съездить в Киев, пообщался там со своей второй сборной.

Вернемся, однако, в Минск. Травмы выбили из ростера столько игроков, что на первом занятии едва набралось хоккеистов на три звена. Позже, чтобы хоть как-то укомплектовать команду, Захарову придется привлечь Слыша и Карева. Проблем можно было бы избежать, вызвав легионеров, но их решено было не тревожить.

Михаил Захаров, гл. тренер олимпийской сборной Беларуси:

- В принципе, это нормальное явление, я к этому был готов.

Из легионеров в Словакию поехал лишь Сергей Демагин. В свой недавний визит в Минск с «Нефтехимиком» он журналистов продинамил, но теперь от общения не отвертелся, ответив на самые неудобные вопросы, в том числе и о причинах ухода из «Динамо».

Сергей Демагин:

- Никогда не рассчитываешь на такой уход. Не сказать, что в один день все это складывалось, не могу сказать, что кто-то виноват, я сам где-то больше виноват в том, что где-то не мог забить, себя перебороть. Тяжело. Я приехал в «Нефтехимик», немножко переживал, конечно, что ушел из «Динамо». Прошла неделя буквально, и я забил первый гол в «Магнитке», и все наладилось.

Для Демагина - это первый контакт с Захаровым-тренером. Впрочем, к требованиям наставника нападающий приспособился, по своим же словам, быстро.

Далекий от оптимального состав, сжатые сроки и прочие традиционные проблемы — все это не в пользу Михаила Захарова и его подопечных. А соперники — Словакия и Швейцария — очень сильны. Впрочем, главком не скрывает, что рассматривает сбор исключительно в прикладных целях, а судить его все равно будут не по результатам этих двух встреч, а по Олимпиаде.

Михаил Захаров:

- Если бы мне результат нужен был, я бы всех здесь собрал под ружьем, я вам честно скажу. Но как результат может быть, когда нет пятидесяти процентов команды? Свое в Словакии белорусы уже отыграли.

В первом матче получилось не так и много. Два периода остались за хозяевами 3:0, и только в третьем Олег Антоненко и Андрей Антонов сделали счет более приличным. Но последнее слово все равно осталось за словацкой дружиной. Сегодня успех белорусам в поединке против швейцарцев принесла серия буллитов. В основное время вновь отличился Антоненко. А решающий штрафной бросок забросил Демагин.

Что касается «молодежки», то сегодня подопечные Василия Спиридонова с мечтами об элите мирового первенства де-юре расстались. После того, как норвежцы обыграли казахов 4:2, наши хоккеисты лишились и теоретических шансов. Жаль, что белорусам дважды не повезло в серии буллитов, которая, как известно, является лотереей. Однако согласимся: чтобы играть в компании сильнейших, итальянцев и норвежцев следует побеждать безоговорочно.

Воскресный матч Беларусь — Казахстан, таким образом, превратился в формальность. А судьбу единственной путевки в элиту от группы «Би» в решающей встрече определят Италия и Норвегия.