Хоккей. Неудача отбросила минчан на предпоследнее место

Место в плей-офф, казавшееся по осени законно нашим, к зиме стало превращаться в мечту, с каждым матчем все более недосягаемую.

Хотя неудача и отбросила минчан на предпоследнее место в конференции, однако, согласитесь, нынешний гандикап рижан над подопечными Александра Андриевского в шесть очков пропастью не назовешь.

Иное дело — проблемы в игре минской команды. Перебросав хозяев, не суметь распечатать ворота Эдгара Масальскиса — это явный провал в атаке.

Критикуемая первая тройка легионеров проявляла активность, имела шансы, однако не забила, и более того, пропустила обе шайбы. Остальные звенья упрекнуть вроде не в чем, но и поздравлять не стоит. Посмотрим статистику: трио Стася потревожило Масальскиса 4 раза, тройка Варламова — 5, звено Заделенова — и вовсе однажды. Не стоит сыпать соль на раны, но в «Динамо» собраны отнюдь не мастера того калибра, который позволяет каждый второй бросок отправлять в сетку. Тут все очевидно.

Обратимся к событиям матча. После того, как Вилле Пелтонен не забил, сработал набивший оскомину закон: Александр Ниживий открыл счет, едва истекло штрафное время Саулиетиса.

В дебюте второй трети Микелис Редлих разобрал недостатки своего партнера по прошлому сезону Дюьи Уэскотта на составляющие и, обманув теперь уже минского защитника, удвоил перевес рижан.

Шансов отыграться у гостей хватало. Но мобилизовать подопечных по настоящему у Александра Андриевского не получилось. А победы на классе — не наш стиль. Не помогли даже провокации Джэффа Платта, отправившие на скамейку штрафников Анкипанса и Хоссу. Даже впятером троим рижанам минчане не забили. 2:0 — и наставники подвели итоги матча: радостные для одних, горькие для других.

Александр Андриевский, гл. тренер ХК «Динамо» (Минск):

- Я считаю, что не заслужили мы сегодня поражение, как минимум, должна была быть ничья. Ни в чем мы не уступали соперникам, вернее, в одном уступили, это в завершающей стадии.

Юлиус Шуплер, гл. тренер ХК «Динамо» (Рига):

- Очень тяжело было нам в определенных отрезках игры. Игра в меньшинстве, я думаю, была решающим моментом. Я очень уважаю эту победу.