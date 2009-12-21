Владимир Наумов, экс-председатель Федерации хоккея Беларуси: Работу Федерации надо поменять

Эра Наумова, длившаяся в белорусском хоккее с декабря 2001 года, подошла к концу.

То, о чем многие думали, но вслух говорили разве что шепотом еще со времени назначения Михаила Захарова в олимпийскую сборную, стало реальностью — Владимир Наумов на экстренно созванном исполкоме взял самоотвод. Юридически все будет оформлено 21 января на внеочередной отчетно-выборной конференции.

Владимир Наумов, председатель Федерации хоккея Беларуси:

- Я хочу трудоустроиться, но так сложилась ситуация, что я буду трудоустраиваться за пределами нашей республики и для того, чтобы там работать, мне надо снять с себя эту общественную работу, так как я уже не смогу уделять столько внимания хоккею, как я уделял до этого.

Второй вопрос повестки дня – мнение тренерского совета относительно реформы национального первенства - после такого уже никого не интересовал. Все ждали окончания заседания, чтобы подробнее расспросить Наумова о причинах отставки.

Владимир Наумов:

- Первая причина, и основная, в том, что я буду работать в Москве, и мне хотелось бы больше там сосредоточить свои усилия, потому что это новое направление для меня, я буду участвовать в бизнес-проекте.

Позже было озвучено еще два повода отказаться от председательской должности.

Владимир Наумов, председатель Федерации хоккея Беларуси:

- Когда я взвешивал это решение, то одной из причин было то, что белорусские журналисты, на мой взгляд, в спорте заняли неправильное положение. Я не скажу, что это было основным фактором, но меня также не удовлетворило, что стали пытаться принимать решения не в Федерации, а со стороны, а Федерацию только ставить в известность.

Всех, естественно, волновал вопрос о преемнике. Но конкретная фамилия так и не прозвучала. Что ж, ближайший месяц нам предстоит строить догадки.

Владимир Наумов:

- Мне видится чиновник, у которого есть административный ресурс, который сможет создавать фундамент работы Федерации, а дальше будут работать специалисты.

Основное направление деятельности преемника Владимир Наумов обозначил следующим образом.

Владимир Наумов:

- Работу Федерации, мне кажется, надо поменять, потому что какие-то недостатки существуют очень серьезные, допустим, в развитии юношеского хоккея.

Эра Владимира Наумова, безусловно, войдет в историю белорусского хоккея как период быстрого подъема. Вспомним рывок, сделанный национальным первенством, четвертое место на Олимпиаде, шестое место на чемпионате мира в Риге, победа в борьбе за право провести мировое первенство 2014 года, наконец, заявку минского «Динамо» в Континентальную лигу.

Уже 15 января загоревший и помолодевший после отдыха на Кубе Владимир Наумов отправится в Первопрестольную навстречу новым вызовам. 21 состоится избрание следующего председателя. В истории нашего хоккея будет перевёрнута очередная страница.