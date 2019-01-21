В Минске стартовал юношеский турнир «Кубок развития»

Новости Беларуси. В Минске взял старт традиционный «Кубок развития» по футболу среди юношей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Помимо хозяев в турнире принимают участие ещё 11 команд. Наши ребята выступают в группе «А» вместе со сверстниками из Бельгии, Таджикистана и Финляндии.

С представителями Центральной Азии белорусы уже успели помериться силами. Таджики были разгромлены – 5:0. Хотя другие матчи столь же легкими не будут.