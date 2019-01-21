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В Минске стартовал юношеский турнир «Кубок развития»

21 января 2019 09:57
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Новости Беларуси. В Минске взял старт традиционный «Кубок развития» по футболу среди юношей, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

В Минске стартовал юношеский турнир «Кубок развития»-1

Помимо хозяев в турнире принимают участие ещё 11 команд. Наши ребята выступают в группе «А» вместе со сверстниками из Бельгии, Таджикистана и Финляндии.

С представителями Центральной Азии белорусы уже успели помериться силами. Таджики были разгромлены – 5:0. Хотя другие матчи столь же легкими не будут.

В Минске стартовал юношеский турнир «Кубок развития»-4

Юрий Вергейчик, генеральный секретарь АБФФ:
Наша главная задача – проверить себя, я уже говорил, на этом уровне. Очень интересно посмотреть на том же уровне бельгийцев. Потому что Бельгия считается ведущей страной в плане развития футбола.

Следующий матч наша сборная проведёт во вторник 22 января против команды Финляндии. Старт поединка в 18:20.

# Футбол Беларуси # Юрий Вергейчик # Фотофакт

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