Елена Нырцова: «Есть основания полагать, что отберёмся на Олимпиаду полным составом»

Новости Беларуси. На этой неделе прошел Открытый Кубок Беларуси по пятиборью. Вид олимпийский и, учитывая прошлогодние успехи Анастасии Прокопенко, да и многих молодых спортсменов, перспективный для нас. О положении дел и о планах на сезон поговорим с Еленой Нырцовой, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. На этой неделе завершился Кубок страны, были ли какие-нибудь неожиданные результаты?

Елена Нырцов, старший тренер сборных команд по современному пятиборью:

Среди женщин первое место осталось за Екатериной Пошернёвой. Она только вернулась из декретного отпуска и сразу же показала хороший результат. Можно сказать, что её успех стал триумфальным. Второе место заняла Екатерина Сукора, которая в этом году перешла юниорскую категорию, не совру, если скажу, что это наша новая звёздочка. Дай Бог, у неё всё будет получаться и дальше. И третье место у члена национальной команды Татьяны Халдобы. Этот результат не стал для нас сюрпризом, девочка стабильно выступает, причём в выездном составе. А у мужчин? У мужчин выиграл Ярослав Радюк – парень только вышел из категории сборной U 24. Второе место у Артёма Евстигнеева – он примерно такого же возраста, как и Ярослав. И третья строчка осталась за нашим ветераном Александром Василёнком. Хватило и зарубежных гостей: среди них восемь человек из Украины – практически весь основной состав национальной сборной. Но наши ребята смогли отстоять свои позиции и пьедестал не отдали.

«Верховая езда – это всегда лотерея» Может, некоторые результаты стали неожиданными потому, что последней дисциплиной был конкур. Ведь он достаточно сложный и непредсказуемый, и у спортсменов не было возможности отыграться? Елена Нырцова:

В такую неприятную ситуацию попала наша Ольга Силкина, девушка до верховой езды шла в лидерах, но ей не повезло с конём и, к сожалению, она далеко улетела от пьедестала. Да, верховая езда – это всегда лотерея, и, конечно, большое значение имеет то, какой ты наездник. Кто-то может и на корове задом наперёд ездить, а кому-то нужна хорошая лошадь. В середине турнира наши лидеры Анастасия Прокопенко и Ирина Просенцова снялись с соревнований. Насколько серьёзные повреждения или это просто вариант перестраховки? Елена Нырцова:

В случае с Анастасией – вариант перестраховки, потому что она только что была после болезни. А вот Ирина серьёзно травмировалась – проблема с коленом. Точный диагноз ещё предстоит поставить, но проблема действительно очень серьёзная. «Я так на пьедестале не плакала, как за эту медаль». Анастасия Прокопенко о бронзовой награде ОИ-2008

Эти соревнования – только начало сезона, насколько серьёзно можно относиться к результатам? Елена Нырцова:

Это второй отборочный старт у национальной команды для определения выездного состава на первый этап Кубка мира, поэтому результаты очень важны. Практически все лидеры постарались выступить и набрать очки. «В ближайшее время национальная команда без талантливых спортсменов не останется» На пьедестале – очень много молодёжи. Елена Нырцова:

За прошлый сезон наш резерв заработал 13 медалей, поэтому у нас есть основания предполагать, что в ближайшее время национальная команда без талантливых спортсменов не останется. Пример Александра Лесуна показывает, что всех более-менее перспективных переманивают за рубеж, как сейчас в пятиборье с этим обстоят дела? Елена Нырцова:

Сегодня у нас таких претендентов нет. В случае с Александром всё уже стало на свои места. И сейчас какие-то передвижения наших спортсменов в сборные других стран затихли.

«Международная федерация изо всех сил старается поднимать зрелищность этого вида спорта» Возникали ли сомнения об олимпийском статусе пятиборья? Елена Нырцова:

В МОКе периодически обсуждают этот вопрос. Наша международная федерация изо всех сил старается поднимать зрелищность этого вида спорта. Опять же, почему хотят исключить? Потому что 5 видов занимают слишком много времени, конечно, сейчас ужимают сроки, интервалы между видами – всё делается для того, чтобы людям было интересно смотреть. Нынешний год станет отборочным для пятиборцев на Олимпийские Игры, что нас ждёт?