В Минске стартовал международный турнир по настольному теннису BELARUS OPEN-2018: как будут проходить поединки

Новости Беларуси. В Минске стартовал международный турнир по настольному теннису BELARUS OPEN-2018 , которому присвоена категория «Челлендж», сообщили в программе «СТВ-Спорт». К тому же, эти соревнования носят статус тестовых перед II Европейскими играми.

Накануне у столов начались квалификационные поединки, за выход в основную сетку сражаются 20 белорусских спорстменов. К тому же, четверо начнут выступление сразу с основы. Это Дарья Триголос и Надежда Богданова – в женской части, а также Павел Платонов и Александр Ханин – в мужской. Ханин, кроме того, является второй ракеткой молодежных состязаний.