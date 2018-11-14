В Минске стартовал международный турнир по настольному теннису BELARUS OPEN-2018: как будут проходить поединки
Новости Беларуси. В Минске стартовал международный турнир по настольному теннису BELARUS OPEN-2018 , которому присвоена категория «Челлендж», сообщили в программе «СТВ-Спорт». К тому же, эти соревнования носят статус тестовых перед II Европейскими играми.
Накануне у столов начались квалификационные поединки, за выход в основную сетку сражаются 20 белорусских спорстменов. К тому же, четверо начнут выступление сразу с основы. Это Дарья Триголос и Надежда Богданова – в женской части, а также Павел Платонов и Александр Ханин – в мужской. Ханин, кроме того, является второй ракеткой молодежных состязаний.
Александр Петкевич, председатель Белорусской федерации настольного тенниса:
Статус, который мы получили, – тестовый. В соревнованиях мы стараемся выполнять практически все регламентирующие требования.
15 ноября начнется основная сетка. Зал полностью трансформируется. Сейчас установлены 16 столов. Потом будет только четыре. Эти четыре стола называются «шоу-корты», то есть демонстрационные корты. Они будут других размеров, у них будут другие ограждения. Соревнования на четырех кортах будут транслироваться.
Минский старт является последним в сезоне турниром серии ITTF. Соревнования завершатся 18 ноября.