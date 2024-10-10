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В Минске стартовал Кубок Беларуси по художественной гимнастике

10 октября 2024 20:09
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В столичном Дворце гимнастики стартовал открытый Кубок страны с участием сильнейших белорусских и российских спортсменок, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

В Минске стартовал Кубок Беларуси по художественной гимнастике-2

На протяжении трех дней оспаривать награды будут 120 граций в трех возрастных категориях. Гимнастки продемонстрируют свое мастерство не только в индивидуальных упражнениях, но и в групповых. Несмотря на то, что участие в соревнованиях не сможет принять лидер сборной, бронзовый призер Олимпиады в Токио Алина Горносько, спортсменки нацелены на яркую борьбу. Турнир – отличная возможность для юных граций продемонстрировать свое мастерство, испытать здоровую конкуренцию и научиться работать в команде. 

В Минске стартовал Кубок Беларуси по художественной гимнастике-4

Вера Ларичкова, участница турнира:
Для меня это не первые такие соревнования. Очень красиво и интересно. Я очень рада, что приехала Россия, потому что сложнее и там больше сильных спортсменок.

Первых победительниц и призеров в многоборье узнаем в пятницу, в заключительный день турнира пройдут финалы в групповых упражнениях, а также командное первенство. Вход для зрителей свободный.

# Художественная гимнастика

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