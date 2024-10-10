Волейболистки «Минчанки» завоевали Суперкубок Беларуси. Этот трофей подопечные Ольги Пальчевской выиграли второй год подряд, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первый трофей нового сезона разыграли действующий чемпион страны и обладатель Кубка Беларуси «Минчанка», а также серебряный призер национального первенства гродненский «Коммунальник». Стоит сказать, что, несмотря на чистый счет, соперницы показали характер и бились за каждый мяч. Однако столичные волейболистки подтвердили статус фаворитов, праздновали уверенную победу в трех сетах и стали двукратными обладательницами Суперкубка страны.