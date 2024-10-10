Прямой эфир

Волейболистки «Минчанки» завоевали Суперкубок Беларуси

10 октября 2024 19:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Волейболистки «Минчанки» завоевали Суперкубок Беларуси. Этот трофей подопечные Ольги Пальчевской выиграли второй год подряд, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Волейболистки «Минчанки» завоевали Суперкубок Беларуси-1

Первый трофей нового сезона разыграли действующий чемпион страны и обладатель Кубка Беларуси «Минчанка», а также серебряный призер национального первенства гродненский «Коммунальник». Стоит сказать, что, несмотря на чистый счет, соперницы показали характер и бились за каждый мяч. Однако столичные волейболистки подтвердили статус фаворитов, праздновали уверенную победу в трех сетах и стали двукратными обладательницами Суперкубка страны. 

# Волейбол

Другие новости рубрики

Все новости
Сборная Беларуси по пляжному футболу обыграла команду Швейцарии в квалификации чемпионата мира
10 октября 2024 19:07

Сборная Беларуси по пляжному футболу обыграла команду Швейцарии в квалификации чемпионата мира

В Минске началась международная научно-практическая конференция «Спорт. Медицина. Наука»
10 октября 2024 18:58

В Минске началась международная научно-практическая конференция «Спорт. Медицина. Наука»

Соболенко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Ухане
10 октября 2024 14:16

Соболенко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Ухане