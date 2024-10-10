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Юниорская сборная Беларуси по футболу обыграла сверстников из Азербайджана

10 октября 2024 19:59
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Юниорская сборная Беларуси по футболу, составленная из исполнителей до 19 лет одержала уверенную победу в товарищеском матче над сверстниками из Азербайджана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юниорская сборная Беларуси по футболу обыграла сверстников из Азербайджана-1

После первого тайма наши парни вели с хорошим преимуществом в четыре мяча. Во втором отечественная дружина свои лидерские амбиции лишь укрепила. Всего наши парни шесть раз поразили ворота соперников, гости сумели ответить лишь раз. Итоговые цифры – 6:1 в пользу подопечных Виталия Павлова. Повторный поединок команды проведут 13 октября.

# Футбол

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